Cirque Du Soleil едет в Латвию со своими стиральными машинами

За кулисами у артистов находится небольшой тренажёрный зал, а также доступен лёд, чтобы до выхода перед зрителем была возможность разогреться.

Цирковое представление проходит под музыкальное сопровождение, потому музыкантам нужно уметь кататься на коньках и играть на музыкальных инструментах одновременно. Чтобы подготовить сцену для шоу необходимо несколько часов, больше всего времени - 7 часов - занимает возведение ледяной стены.

С собой трупа перевози шесть стиральных машин и две сушилки для белья. Каждый день после выступления стирают одежду.

Многие из костюмов нельзя сушить в сушилке для белья, потому их сушат с помощью вентилятора.

"Для нужд шоу у нас с собой стиральные машины. У нас 43 артиста, которым нужно менять несколько костюмов. В каждом шоу 2000 единиц одежды. Каждую ночь нужно стирать много одежды. Потому везём с собой шесть стиральных машин, две сушилки для белья, а также вентиляторы. Нам нужно быть уверенными, что одежда на шоу будет в лучшем состоянии", - рассказала представитель цирка Джейни Малет.

Одежда оборудована особыми сигнальными устройствами, чтобы камера могла автоматически найти необходимого артиста и уследить за его местонахождением на сцене. Для нужд шоу наняты работники, которые помогают артистам переодеваться на следующий выход, так как иногда на это отведено меньше минуты.