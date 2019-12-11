"До сих пор помню тот свет". Ирина Понаровская рассказала о клинической смерти

Первой на её интерес к пению обратила внимание бабушка - она буквально заставила родителей отдать Ирину в музыкальную школу.

В 18 лет звезда попала в ансамбль "Поющие гитары" - они гастролировали по всей стране. Уже в то время Понаровскую окружали фанаты. Примерно в то время звезда встретила своего будущего первого мужа Григория Клеймица. Брак продлился всего полтора года.

После первого развода звезда решила сконцентрироваться на карьере. Ирина много работала, иногда даже не успевая поесть и поспать. Усердный труд привёл к тому, что в 26 лет у Ирины отказали почки. Тогда врачи едва смогли спасти артистку.

Ирина пережила клиническую смерть. По её словам, она даже видела то, что находится по ту сторону жизни.

"Я воспарила над своим телом, увидела его со стороны. Потом полетела куда-то, где было так светло и тепло. Там будто все было усыпано золотом. Врачи, которые были рядом, когда у меня появился пульс сказали, что, придя в сознание, я лишь спросила: "Зачем". Не знаю, что это означает, но я до сих пор помню тот свет", — рассказала Понаровская в эфире передачи "Судьба человека".

Благодаря поддержке поклонников ей удалось справиться с проблемами со здоровьем, и с ещё двумя разводами. Единственное, что смогло глубоко ранить Понаровскую — это смерть близких, мамы и бабушки.