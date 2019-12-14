От "Большого Кристапа" до съемок экс-тренера Майка Тайсона: путь 30-летнего режиссера из Латвии

Жизнь после "Большого Кристапа"

"Не могу сказать, что после фестиваля "Большой Кристап" моя жизнь как-то изменилась. По правде говоря, я на это и не рассчитывал. Это была студенческая работа, снимать которую я начал ещё на первом курсе. То, что "Нокдаун" показали на фестивале "Большой Кристап" - для меня уже являлось победой", - объясняет Валентин.

Режиссер признается, что все случившееся для него была совершенной случайностью.

Мексика, город Тулум ФОТО: личный архив Валентина Линовицкого

"Подумайте сами: фильм был снят без чьей-либо поддержки, в фильме нет ни одного профессионального актера, снято все это на самую простую камеру, да еще на русском языке. Какие были шансы у такой работы попасть на самый престижный фестиваль в Латвии?", - удивляется он.

ФОТО: фото из личного архива Валентина Линовицкого

Как отмечает Валентин Линовицкий его жизнь после фестиваля не сильно изменилась. Он вернулся к любимому делу - съемке.

"После "Большого Кристапа" я продолжил заниматься тем, чем обычно - съемкой. Вместе со своим другом, режиссером Константином Одарстом мы сняли короткометражку Svētdienas Sieva с известной латышской актрисой Кристиной Белицкой в главной роли. Еще вместе с Костей мы сняли клип для местных ребят, группы Upsent - Paradise.

кадр из клипа Paradise ФОТО: фото из личного архива Валентина Линовицкого

"Кстати, 13 декабря свет увидела еще одна моя работа. Это клип для одного из самых ярких рэперов из Латвии: Mufasah - Russian Grime Ministah", - рассказывает нам он.

Валентин Линовицкий подчеркивает, что быть творческим человеком в Латвии тяжело.

"Если признаться честно, заниматься творчеством в Латвии сложно. Приходиться приносить жертвы. Понимаете, реализовывать проекты, которые тебе самому не интересны только ради заработка - мне не интересно. Скатываться в ремесло нет никакого желания, поэтому приходиться постоянно балансировать", - объясняет он.

Настоящей творческой удачей стало знакомство Валентина с командой "Большой куш". С ними он познакомился на презентации альбома хип-хоп исполнителя Раймохи - "Вечная Молодость".

"Я взял с собой камеру, так как когда-то начинал свое увлечение видеосъемкой именно с концертных отчетов", - поясняет Валентин.

Видеоотчет на канале рэпера Гуфа:

Проект "Большой куш"

"На бекстейдже ко мне подошли ребята из "Большого куша". Они как раз искали человека вроде меня. Так мы и познакомились... Если в двух словах "Большой куш" - это проект Павла Сахаревского и Иллариона Бессонова о закулисье боксерского мира. За время сотрудничества с ребятами я побывал в Лондоне, Филадельфии и Канкуне (Мексика)", - рассказывает нам Валентин.

Сейчас Валентин Линовицкий с командой находится в Санкт-Петербурге, где снимается новый выпуск о Марате Балаеве

Интервью с тренером Тедди Атласом (бывший тренер Майка Тайсона) ФОТО: личный архив Валентина Линовицкого

с легендарным ведущим - Майклом Баффером ФОТО: личный архив Валентина Линовицкого

- Встреча с какими звездами тебе особо запомнилась?

- Больше всего мне запомнилась встреча с Майклом Баффером, тренером Тэдди Атласом (бывший тренер Майка Тайсона) и конечно же с легендой бокса Винни Пациенцой. Помню, как ещё прошлой зимой мы вместе с братом сидим дома и смотрим "Пазманского Дьявола". Спустя год я в Мексике, и мы с Пашей (ведущий "Большого куша") берем у него интервью.

с легендой бокса Винни Пациенсой ФОТО: личный архив Валентина Линовицкого

- Что для тебя значила поездка в Филадельфию?

- Филадельфия у меня всегда ассоциировалась только с одной вещью - фильмом "Рокки" (Rocky). Посетить художественный музей Филадельфии, по ступеням которого бегал главный герой Сталлоне и сфотографироваться у памятника Рокки - это исполнение детской мечты любого нормального парня. Ну, и конечно же, ностальгия по детству.

Стоит упомянуть, что Валентину всего 30 лет, но он уже ясно понимает, что хочет связать свою жизнь с миром кино. Молодой человек не боится рисковать ради своей мечты. Впрочем, как показывает его история - этот риск оправдан!

Филадельфия, статуя Rocky ФОТО: личный архив Валентина Линовицкого