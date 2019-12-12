Простила? Марат Башаров помирился с супругой

Год назад российский актер Марат Башаров оказался в центре скандала. СМИ сообщали, что его супруга Елизавета Шевыркова попала в больницу с травмой носа. После были новости о начале бракоразводного процесса. Но теперь пара помирилась, об этом пишет StarHit.ru.
Как сообщают журналисты, пара помирилась из-за общего сына Марселя. Известно,что супруги вновь живут вместе.
"Мы с супругой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа", - цитирует Башарова издание.
Актер отметил, что ему тяжело расставаться с конфликтом. Башаров развелся со второй женой Екатериной Архаровой после того, как женщина заявила, что он ее сильно избил. Он признает, что просто женился не на том человеке.
Близкие к актеру отмечают, что Елизавета простила мужа, но запретила ему пить.
Брак с Шевырковой был третьим для Марата Башарова. В первом браке с Елизаветой Круцко родилась дочь Амели. Актер поддерживает с дочерью отношения и часто берет с собой на светские мероприятия.