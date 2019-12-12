Простила? Марат Башаров помирился с супругой

"Мы с супругой прожили пять лет без штампа, потом поставили его и через полгода подали на развод. Сейчас продолжаем жить вместе уже без всякого штампа", - цитирует Башарова издание.

Актер отметил, что ему тяжело расставаться с конфликтом. Башаров развелся со второй женой Екатериной Архаровой после того, как женщина заявила, что он ее сильно избил. Он признает, что просто женился не на том человеке.