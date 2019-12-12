Чт, 12.12.2019
Рынок в какой-то степени можно назвать зеркалом общества. Те, у кого деньги есть, - общительные, улыбаются. Ну, а у тех, у кого денег нет, у них свои проблемы в голове. Мне часто шоколадки дарят. Это приятно. Алексей, работник мясного павильона
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Я брезгливый человек": Водонаева о полных людях, хейте и своих принципах

"Я брезгливый человек": Водонаева о полных людях, хейте и своих принципах

Алена Водонаева

ФОТО: скриншот видео

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева стала участницей программы "Алена, Блин!". Девушка откровенно рассказала в интервью про свое негативное отношение к полным людям. 

Алена Водонаева призналась, что у нее есть две крайности: она не будет заходить в воду с полным человеком и никогда не будет заниматься сексом с человеком, у которого есть лишний вес. 

Звезда отметила, что пока такого не случалось. 

Тем не менее, не все полные люди у нее вызывают отвращение. Алена сказала, что у нее есть полные друзья.

"У меня есть полные друзья... Я дружу с ними не выбирая по внешнему виду... Но я брезгливый человек. Я не буду заходить в воду с полным человеком, точно также не буду заниматься сексом с полным человеком. У меня две такие градации... ", - призналась она. 

Конечно, Водонаева указала, что не знает, что будет завтра, вдруг она захочет быть с Максимом Фадеевым. 

"Мне нравится Фадеев... В конфликте в его продюсерском центре, я на его стороне", - сказала она. 

Алена объяснила, что она не переживает из-за волны негатива, которая обрушилась на нее по поводу отношения к полным людям. Водонаева указала, что она так помогает людям, поднимая важную тему о вопросах лишнего веса и здоровья. После скандального откровенного материала про полных людей ей пришли сотни писем с благодарностями. 

"Мне писали: "Спасибо тебе за тот волшебный пинок"...  Я очень многим людям помогла", - отмечает Водонаева. 

Водонаева подчеркивает, что публичные люди уже имеют иммунитет к хейтерам и не реагируют на злые комментарии. С годами она перестала их читать и отвечать людям на негативные сообщения. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ