"Я брезгливый человек": Водонаева о полных людях, хейте и своих принципах

Алена Водонаева призналась, что у нее есть две крайности: она не будет заходить в воду с полным человеком и никогда не будет заниматься сексом с человеком, у которого есть лишний вес.

Звезда отметила, что пока такого не случалось.

Тем не менее, не все полные люди у нее вызывают отвращение. Алена сказала, что у нее есть полные друзья.

"У меня есть полные друзья... Я дружу с ними не выбирая по внешнему виду... Но я брезгливый человек. Я не буду заходить в воду с полным человеком, точно также не буду заниматься сексом с полным человеком. У меня две такие градации... ", - призналась она.

Конечно, Водонаева указала, что не знает, что будет завтра, вдруг она захочет быть с Максимом Фадеевым.

"Мне нравится Фадеев... В конфликте в его продюсерском центре, я на его стороне", - сказала она.

Алена объяснила, что она не переживает из-за волны негатива, которая обрушилась на нее по поводу отношения к полным людям. Водонаева указала, что она так помогает людям, поднимая важную тему о вопросах лишнего веса и здоровья. После скандального откровенного материала про полных людей ей пришли сотни писем с благодарностями.

"Мне писали: "Спасибо тебе за тот волшебный пинок"... Я очень многим людям помогла", - отмечает Водонаева.