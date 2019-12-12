Женщина-сексоголик решила вставить грудные импланты в голову

В записи, появившейся в свободном доступе в понедельник, 9 декабря, 24-летняя Доусон из города Голд-Кост, штат Квинсленд, пообщалась с докторами Терри Даброу и Полом Нассифом .

"Импланты в моей голове и миниатюрный нос определенно сделают мою внешность более кукольной", - уверена она.

Как сообщается, до 19 лет Джолин была Джозефом, пока не сменила пол. "Я всегда смотрела с дедушкой сериал "Спасатели Малибу" и представляла себя в роли Памелы Андерсон, - вспоминает женщина. - Уже тогда я понимала, что родилась в чужом теле, и решила сменить пол. Что и сделала".

Доусон перенесла заместительную гормональную терапию и около 15 операций, в том числе шесть ринопластик, два увеличения груди и коррекцию ушей.

По подсчетам австралийки, за последние четыре года она потратила на трансформацию своего тела около 200 тысяч австралийских долларов (примерно 123,5 тыс. евро).

Каждый день она делает объемную укладку, чтобы ее голова походила на голову куклы Bratz. "Я подумала, почему бы мне не вставить импланты и забыть про ежедневные укладки?" - рассказала она.

Медики подчеркнули, что куклы не должны становиться примером для подражания.

По их мнению, та форма носа, которую хочет иметь Доусон, крайне опасна для ее здоровья и затруднит ей дыхание.

Однако любительница пластики заверила, что ее не пугают последствия операции.

Тогда врачи объяснили, что импланты в голове и слишком узкий нос могут привести к смерти. "Не ставьте на себе эксперименты, которые могут вас убить", - заключил доктор Даброу.

Доусон превратилась в сексоголика после того, как стала блогером и завела свой канал на YouTube.

По словам женщины, она могла заниматься сексом до десяти раз в день как минимум с четырьмя разными партнерами.