Пт, 13.12.2019
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  • Лещенко и вокалист "Пошлой Молли" рассказали друг другу о сексуальных партнерах

Лещенко и вокалист "Пошлой Молли" рассказали друг другу о сексуальных партнерах

ФОТО: скриншот видео

Российский юморист Максим Галкин представил новый проект "Музыкалити" на YouTube-канале Gazgolder. Артист объяснил, что объединяет в рамках программы два возрастных поколения звезд. 

Первыми гостями Максима Галкина стали Лев Лещенко и вокалист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (Тимошенко). 

Самым провокационным был вопрос о количестве сексуальных партнеров за последние полгода. 22-летний рок-исполнитель сказал, что у него было три партнера. 

77-летний Лев Лещенко вспомнил, что у него до армии был лишь один сексуальный партнер. 

"А я что? Я не помню себя в этом возрасте. Тогда я был в армии. А до армии один партнер был всего", - признался он.

Стоит отметить, что Кирилл довольно прилично себя вел в кадре. Максим Галкин пытался провоцировать молодого исполнителя. Он подчеркнул, что артист использует выражения, которые были придуманы лет 50 назад. 

Подписчики канала были удивлены новым шоу. 

"Первый канал настиг меня в самом нежданном месте...", "В качестве следующих гостей хотелось бы увидеть Пугачеву и Монеточку", "Это какой-то сюрреализм...", "Галкин вышел из Первого канала, но Первый канал не вышел из Галкина", - писали фолловеры. 

На данный момент программу посмотрело уже свыше 74 тысяч человек. Положительно видео оценили 7,3 тысяч зрителей. 

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