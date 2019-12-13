Пт, 13.12.2019
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Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым. Она ответила, изменив описание профиля в Twitter

Грета Тунберг на обложке Times

ФОТО: TIME / via REUTERS

Глава США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" согласно версии журнала Time. Трамп назвал победу девочки "нелепой".

"Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!", - написал Трамп в своем Twitter, прокомментировав таким образом сообщение о победе Тунберг в номинации.

Тунберг в ответ поменяла описание своего профиля в Twitter. Экоактивистка написала:

"Подросток, работающий над своими проблемами по управлению гневом. В настоящий момент расслабляюсь и смотрю старый-добрый фильм с другом".

Напомним, американский еженедельный журнал Time назвал 16-летнюю экоактивистку из Швеции Грету Тунберг "человеком 2019 года".

"Грета Тунбург стала наиболее убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме нашей планеты", - говорится в заявлении журнала.

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