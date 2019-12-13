Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым. Она ответила, изменив описание профиля в Twitter

"Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!", - написал Трамп в своем Twitter, прокомментировав таким образом сообщение о победе Тунберг в номинации.