Пт, 13.12.2019
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  • Врачи не видели такого уже 30 лет. У пациента в Риге из мочевого пузыря удалили пять "больших камней"

Врачи не видели такого уже 30 лет. У пациента в Риге из мочевого пузыря удалили пять "больших камней"
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ФОТО: Foto: Facebook / Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca

На этой неделе была проведена операция пациенту на простате, в ходе которой из мочевого пузыря были извлечены пять камней, которые вместе весят 195 граммов. Об этом сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS).

Врач клиники онкологии и урологии RAKUS Санда Силиня провела операцию, в ходе которой из мочевого пузыря пациента извлекли камни больших размеров, которые удивили самих врачей - такого не видели последние 30 лет. 

Образование камней в мочевом пузыре обычно является осложнением, которое происходит без длительного лечения доброкачественного увеличения простаты, поэтому в настоящее время оно встречается относительно редко.

Согласно наблюдениям врачей, раньше мужчины были очень беззаботны относительно своего здоровья, однако сейчас это изменилось, поэтому такие болезни, которые так долго оставались незамеченными и не лечились, крайне редки в медицинской практике.

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