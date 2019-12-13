Врачи не видели такого уже 30 лет. У пациента в Риге из мочевого пузыря удалили пять "больших камней"
На этой неделе была проведена операция пациенту на простате, в ходе которой из мочевого пузыря были извлечены пять камней, которые вместе весят 195 граммов. Об этом сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS).
Врач клиники онкологии и урологии RAKUS Санда Силиня провела операцию, в ходе которой из мочевого пузыря пациента извлекли камни больших размеров, которые удивили самих врачей - такого не видели последние 30 лет.
Образование камней в мочевом пузыре обычно является осложнением, которое происходит без длительного лечения доброкачественного увеличения простаты, поэтому в настоящее время оно встречается относительно редко.
Согласно наблюдениям врачей, раньше мужчины были очень беззаботны относительно своего здоровья, однако сейчас это изменилось, поэтому такие болезни, которые так долго оставались незамеченными и не лечились, крайне редки в медицинской практике.