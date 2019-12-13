Врачи не видели такого уже 30 лет. У пациента в Риге из мочевого пузыря удалили пять "больших камней"

Врач клиники онкологии и урологии RAKUS Санда Силиня провела операцию, в ходе которой из мочевого пузыря пациента извлекли камни больших размеров, которые удивили самих врачей - такого не видели последние 30 лет.

Образование камней в мочевом пузыре обычно является осложнением, которое происходит без длительного лечения доброкачественного увеличения простаты, поэтому в настоящее время оно встречается относительно редко.