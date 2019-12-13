Убийство Иевы Страздаускайте: обвиняемые рискуют получить пожизненный срок

Адвокат пострадавших поддержал эту позицию. От трех обвиняемых в убийстве девушки близкие просят солидарно присудить 400 000 евро неимущественного убытка.

После выступлений прокуроров и представителей пострадавших в деле был сделан перерыв, чтобы адвокаты могли подготовиться к заключительным речам.

Двоюродные братья из Кедайняй Кролис Беляускас, Леонас Беляускас и Мантас Беляускас обвиняются в этом деле в том, что с целью сокрытия другого преступления, действуя в группе сообщников, с пытками жестоко убили человека, находившегося в бессильном состоянии.

Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и порче имущества.

Максимальное наказание за эти преступления – пожизненного лишение свободы.

Они отчасти признают свою вину.

Иева Страздаускайте в марте 2017 года отправилась в Вильнюс из родительского дома в Плунге, и внезапно исчезла. Через несколько дней интенсивных поисков ее тело было найдено в Кедайняйском районе.

По данным правоохранительных органов, девушку до смерти избили лопатой.

Есть подозрения в том, что мотивом преступления стала дорогая машина девушки. Согласно материалам дела, подозреваемые инсценировали аварию, а когда Е. Страздаускайте вышла из машины, они похитили ее.

Галерея: Прощение с Иевой Страздаускайте

Галерея: Обвиняемые в убийстве Иевы Страздаускайте

В этом деле обвинения предъявлены еще двум лицам: жителя Мариямполе Альгимантаса Станкявичюса обвиняют в незаконном владении огнестрельным оружием, его и жителя Кедайняй Томаса Загурскаса также обвиняют в ограблении с использованием огнестрельного оружия.