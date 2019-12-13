Сотрудники ряда госучреждений и политики стали жертвами кибератаки

Cert.lv установило, что атака проведена с использованием вредоносной рассылки писем от имени российского посольства, оформленных как ответы на предыдущую переписку.

Письма содержали ссылку для скачивания документа, которая была предусмотрена для заражения компьютеров адресатов.

Как показало расследование Cert.lv, все получатели сообщений узнали в них фрагменты прежней переписки с посольством, которые были использованы хакерами для придания достоверности вредоносной рассылке.