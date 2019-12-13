Сотрудники ряда госучреждений и политики стали жертвами кибератаки

За последние несколько дней сотрудники ряда государственных учреждений и политики стали мишенью для целенаправленной кибератаки, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv.
Cert.lv установило, что атака проведена с использованием вредоносной рассылки писем от имени российского посольства, оформленных как ответы на предыдущую переписку.
Письма содержали ссылку для скачивания документа, которая была предусмотрена для заражения компьютеров адресатов.
Как показало расследование Cert.lv, все получатели сообщений узнали в них фрагменты прежней переписки с посольством, которые были использованы хакерами для придания достоверности вредоносной рассылке.
Представитель по связям с общественностью Cert.lv Лига Бесере сообщила, что это вторая волна кибератак за последние три месяца, когда вирусная почта рассылалась от имени посольства России. Само посольство в октябре также сообщило латвийским СМИ, что система его электронной почты подверглась кибератаке.