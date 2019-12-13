Режиссер "Мулен Руж!" экранизирует роман "Мастер и Маргарита"

Известно, что режиссер "Мулен Руж!" и "Великого Гэтсби" будет работать над проектом вместе продюсерами Светланой Мигуновой-Дали ("Легенда N17" и Грейс Ло).

По словам режиссера он 20 лет ощущал, что как-то связан с романом. лурнам долгое время мечтал получить права на экранизацию. Наконец-то ему это удалось.

"Я очень рад, что у меня наконец есть возможность интерпретировать эту новаторскую работу", - отметил он.

Напомним, Баз Лурман известен по таким фильмам, как "Мулен Руж!" и "Австралия". Сейчас режиссер работает над фильмом про Элвиса Пресли.

На данным момент наиболее известны две экранизации романа - фильм Юрия Кары 1994 года и сериал Владимира Бортко (2005). Примечательный факт, что в 1980-х режиссер Роман Поланских планировал снимать фильм по роману "Мастер и Маргарита" на студии Warner Bros., но этот проект так и не был реализован.