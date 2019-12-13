Пт, 13.12.2019
Люди купят лучше поменьше мяса, но качественней, чем побольше, но сомнительного происхождения. Алексей, работник мясного павильона

Фото: Блеск королевских тиар на приёме в Букингемском дворце

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Королева Елизавета II

ФОТО: SIPA/Scanpix

В Букингемском дворце состоялся состоялся приём для дипломатов, который королева Елизавета II ежегодно устраивает накануне Рождества. Поскольку формат мероприятия был "white tie", оно блистало драгоценностями и тиарами.

Дипломатов, оказывающих поддержку британской королевской семье на международном уровне, встречали сама королева, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, пишет издание Daily Mail.

Листайте дальше и смотрите фото, как прошло торжественное мероприятие! 

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Королева Елизавета II

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