Фото: Блеск королевских тиар на приёме в Букингемском дворце
Продолжение статьи
В Букингемском дворце состоялся состоялся приём для дипломатов, который королева Елизавета II ежегодно устраивает накануне Рождества. Поскольку формат мероприятия был "white tie", оно блистало драгоценностями и тиарами.
Дипломатов, оказывающих поддержку британской королевской семье на международном уровне, встречали сама королева, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, пишет издание Daily Mail.
Листайте дальше и смотрите фото, как прошло торжественное мероприятие!