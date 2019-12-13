Андрей Губин возвращается на сцену

В 90-е годы Андрей Губин был одним из самых востребованных артистов в России. О нем грезили миллионы девушек, а его песни "Мальчик-бродяга", "Лиза" и "Зима-холода" неслись из каждого "утюга".

Артист долгое время избегал общения со СМИ. Причиной стал диагноз - левосторонняя прозопалгия лица. Именно из-за постоянных болей и спазмов певец покинул сцену.

Журналисты сообщают, что саундпродюсер Тарас Ващишин сообщил недавно о возвращении 45-летнего Губина на сцену.

"У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется", — написал он.