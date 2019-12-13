Пт, 13.12.2019
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Андрей Губин возвращается на сцену

Андрей Губин

ФОТО: скриншот видео

Советский и российский эстрадный поп-певец Андрей Губин ушел со сцены в середине 2000-х. Сообщается, что планируется даже гастрольный тур. Об этом пишет StarHit.ru. 

В 90-е годы Андрей Губин был одним из самых востребованных артистов в России. О нем грезили миллионы девушек, а его песни "Мальчик-бродяга", "Лиза" и "Зима-холода" неслись из каждого "утюга". 

Артист долгое время избегал общения со СМИ. Причиной стал диагноз - левосторонняя прозопалгия лица. Именно из-за постоянных болей и спазмов певец покинул сцену. 

Журналисты сообщают, что саундпродюсер Тарас Ващишин сообщил недавно о возвращении 45-летнего Губина на сцену. 

"У меня хорошие новости для огромной армии поклонников Андрея. Теперь я чувствую: он вернется", — написал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что артист готовит несколько музыкальных сюрпризов для своих поклонников. Сроки возвращения не сообщаются. Про гастрольный тур продюсер пока умалчивает. 

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