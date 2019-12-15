Сюткин разозлил Шнурова, а песня рижанки не спасла подопечную Меладзе

13 декабря первой на сцену вышла тройка из команды Сергея Шнурова. Ильдар Абдуллин зажег зал всемирно известным испанским хитом "Bamboleo". Во время пения он спустился и поцеловал руку Полины Гагариной, сказав известную фразу из фильма "Бриллиантовая рука": "Цигель, цигель, ай-лю-лю!".

Следующим появился Антон Токарев, который вышел с гитарой. Гитару взял у него сам Сергей Шнуров. По первым аккордам невозможно было понять, что это за песня.

Узнавались лишь знакомые ноты из хита Scorpions "Still loving you". Но оказалось, что это необычная аранжировка песни Hi-Fi "Седьмой лепесток".

Столь оригинальная версия просто сразила наповал зал, который утопил участника в овациях.

Колоритный конкурсант Ив Набиев устроил настоящее театральное представление. Молодой человек спел хит группы Rammstein "Auslander" с их последнего альбома.

После выступлений Полина Гагарина спросила, почему участники Шнурова все время используют ее в каждом номере.

"Это был абсолютно готовый драматический номер", - сказал Сюткин комплимент Набиеву.

"Поп-песни в твоих аранжировках трудно узнаются", - сказал Валерий про выступление Антона Токарева.

Сергей Шнуров признался, что ему предстоит сложный выбор, но взял дальше Антона Токарева. Полина Гаарина же воспользовалась возможность спасти кого-то и взяла к себе в команду Ива Набиева.

Команда Меладзе состояла из Наталья Сидорцовой, Светланы Мамрешевой и Аскера Бебекова.

Наталья Сидорцова предстала перед жюри с чувственной песней "Мыслепад" певицы из Риги Даны Соколовой.

Светлана Мамрешева в образе гейши исполнила хит Жанны Агузаровой "Чудесная страна".

Аскер Бебеков продемонстрировал наставникам классическое пение - "Luna" оперного певца Алессандро Сафина.

Сюткин поблагодарил Константина за представление. В свою очередь, Меладзе отметил, что ему очень нравятся участники в его команде. Он совершенно не знает, кого пропустить вперед. Но в следующий этап он позвал Аскера Бебекова, а Мамрешеву спас Шнуров.

Команда Полины Гагариной состояла из Лилии Вельтман, Эндрю Гранжа и 17-летней Аланы Чочиевой.

Лилия Вельтман начала свое выступление с песни группы "А Studio" "Солдат любви", но оно сменилось на танцы в блестящем комбинзоне под зажигательную песню "Bang Bang" (Ариана Гранде, The Pussycat Dolls, Ники Минаж и Джесси Джей).

Канадец ямайского происхождения Эндрю Гранж аккуратно исполнил хит "Without You" Дэвида Гетты . А 17-летняя Алана Чочиева исполнила композицию "Опять метель" Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте.

"Почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает определенный опыт. Почему выбор такой песни? Объясни мне", - обратился Шнуров к Гагариной.

Он не скрывал своего возмущения.

"Вы понимаете о чем эта песня? ... О какой любви? Я просто не переношу ложь", - обратился он к вокалистке.

Критично Шнуров высказался и в адрес Гранжа. В итоге Гагарина выбрала Алану, а Сюткин взял к себе в команду Лилию.

В завершении выходила команда Валерия Сюткина.

Татьяна Гайворонской исполнила "Лучший город Земли" Муслима Магомаева. Во время пения девушка играла на пианино, продемонстрировать битбокс и потанцевала. Столь наполненный действиями номер очень не понравился Сергею Шнурову.

Следом за ней Анастасия Юст не очень убедительно исполнила хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза".

Элимдар Сейдосманов же драматично выступил с композицией "Ты меня любишь" Александра Серова.

Шнуров номерами остался недоволен: "Зачем ты трогаешь такие классические вещи? Пойдем выйдем", - заявил музыкант Сюткину. Он подчеркнул, что любит песню "Посмотри в глаза" за строки "Я верну тебе все, что ты подарил". Он разводился, и прекрасно знает, что это за чудесные слова.

Лидер группировки "Ленинград" также остался возмущен тем, что Валерий менял аккорды песен при создании новых аранжировок. Тем не менее Сюткин остановил выбор на Элимдаре.