Сб, 14.12.2019
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Янис Тимма публично признался в глубоких чувствах к Анне Седоковой

ФОТО: Instagram

Популярная исполнительница Анна Седокова и ее латвийский возлюбленный Янис Тимма продолжают попадать в заголовки СМИ. 

На этот раз свое отношение к певице выразил латвийский баскетболист. Янис публично признался в любви к Анне. 

"Ты - человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух, мое дыхание и моя гордость", - писала Анна в Instagram. 

Теперь пришла очередь Яниса. 

"Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она - моя самая большая опора, мой мотиватор. Главное, что она верит в меня", - отметил он.

Седокова ответила возлюбленному в комментариях: "Я всегда рядом".

Фолловеры поспешили порадоваться за пару, но не обошлось и без хейтеров: 

"Она лучшая!", "Одна из самых красивых пар, которые я вообще видела", "Вы очень красивая пара", "Я вас люблю" - писали в комментариях люди. 

Напомним, Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. Сейчас звезда состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.

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