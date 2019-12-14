Янис Тимма публично признался в глубоких чувствах к Анне Седоковой

"Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она - моя самая большая опора, мой мотиватор. Главное, что она верит в меня", - отметил он.