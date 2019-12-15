Вс, 15.12.2019
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"Моя родная девочка": Ирина Понаровская заступилась за Азизу

Азиза и Ирина Понаровская

ФОТО: скриншот видео

Советская и российская исполнительница Ирина Понаровская стала героиней программы "Судьба человека" Бориса Корчевникова. В студии появилась и Азиза, которая многие годы дружит с певицей. 

"Вы никто не знаете... Как мне хочется вам донести. Какую жизнь живет она и какая в ней сила. В ней огромная сила... Понимаете, как часто артиста судят внешне", - сказала Ирина. 

Понаровская призвала быть добрыми и подумать, почему женщина поступает так или иначе. 

"Трудно быть красавицей! Трудно быть талантливой - это я вам говорю. А опустить человека - ничего не стоит!" - указала она. 

Азиза призналась, что Ирина для нее всегда была опорой. 

Еще в 80-е годы она приехала выступать в Ташкент. Азизе было тогда 16 лет. Тогда певица пришла в гримерку к Понаровской с белыми розами. Она для нее тогда была эталоном и кумиром. 

Азиза призналась, что часть артистов лукавят, когда говорят, что у них нет кумира. Ирина Понаровская - это не просто артист, который вдохновляет, а в определенные моменты возвращает к жизни. 

Огромное количество Азиза и Ирина близки, хотя они могут не общаться долгие годы.

"Это какая-то одна группа крови", - заявила она. 

После трагических событий в 1991 году, когда погиб исполнитель Игорь Тальков, Азизе было всего 26 лет. Она собиралась уходить со сцены. Тогда ее поддержала именно Ирина. Она позвонила ей ночью и сказала: 

"Слушай меня внимательно. Я понимаю, что больно, что обидно. Я понимаю, что жестоко и несправедливо. Но девочка, ты все это пройдешь и выдержишь! Только, я тебя умоляю, не начни пить. Не начни жрать... Знай, наступит тот момент, когда к тебе позвонят, придут и пригласят..." - цитирует Азиза Понаровскую. 

Для Азизы слова кумиры, были как напутствие, как слова Бога, которые ее вдохновили и поддержали. 

Так это и произошло. Певица ответила своей наставнице поддержкой, когда та оказалась в больнице. 

"Меня мало кто видел в том состоянии, в котором меня видела Азиза... Это было страшно", - вспоминает Понаровская. 

Ранее Понаровская рассказала о клинической смерти. 

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