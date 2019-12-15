"Моя родная девочка": Ирина Понаровская заступилась за Азизу

"Вы никто не знаете... Как мне хочется вам донести. Какую жизнь живет она и какая в ней сила. В ней огромная сила... Понимаете, как часто артиста судят внешне", - сказала Ирина.

Понаровская призвала быть добрыми и подумать, почему женщина поступает так или иначе.

"Трудно быть красавицей! Трудно быть талантливой - это я вам говорю. А опустить человека - ничего не стоит!" - указала она.

Азиза призналась, что Ирина для нее всегда была опорой.

Еще в 80-е годы она приехала выступать в Ташкент. Азизе было тогда 16 лет. Тогда певица пришла в гримерку к Понаровской с белыми розами. Она для нее тогда была эталоном и кумиром.

Азиза призналась, что часть артистов лукавят, когда говорят, что у них нет кумира. Ирина Понаровская - это не просто артист, который вдохновляет, а в определенные моменты возвращает к жизни.

Огромное количество Азиза и Ирина близки, хотя они могут не общаться долгие годы.

"Это какая-то одна группа крови", - заявила она.

После трагических событий в 1991 году, когда погиб исполнитель Игорь Тальков, Азизе было всего 26 лет. Она собиралась уходить со сцены. Тогда ее поддержала именно Ирина. Она позвонила ей ночью и сказала:

"Слушай меня внимательно. Я понимаю, что больно, что обидно. Я понимаю, что жестоко и несправедливо. Но девочка, ты все это пройдешь и выдержишь! Только, я тебя умоляю, не начни пить. Не начни жрать... Знай, наступит тот момент, когда к тебе позвонят, придут и пригласят..." - цитирует Азиза Понаровскую.

Для Азизы слова кумиры, были как напутствие, как слова Бога, которые ее вдохновили и поддержали.

Так это и произошло. Певица ответила своей наставнице поддержкой, когда та оказалась в больнице.

"Меня мало кто видел в том состоянии, в котором меня видела Азиза... Это было страшно", - вспоминает Понаровская.