Судоходная страховая компания призвала после 8 января не использовать Вентспилсский порт

Британская судоходная страховая компания The West P&I Club предупредила судоходные предприятия по всему миру о санкциях, которые грозят им, если после 8 января они будут использоваться услугами включенного в американский санкционный список Вентспилсского свободного порта, сообщают "Новости TV3".
8 января заканчивается срок распоряжения Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) прекратить сотрудничество в течение 30 дней.
Ивар Ландманис, исполнительный директор общества Baltijas asociācija – transports un loģistika, в которое объединились несколько логистических предприятий Вентспилса, "Новостям TV3" заявил, что пока что корабли в порт поступать продолжают.
И в капитанской службе Вентспилсского порта проинформировали, что пока что никаких изменений в запланированном графике движения судов нет. В порту находятся семь судов, в ближайшее время планируется заход еще двух танкеров и одного сухогруза.
На следующей неделе правительство планирует создать новое предприятие, которое переймет функции управления Вентспилсским портом. В эту пятницу правление порта освободило от должности управляющего портом Иманта Сармулиса, и министр сообщения Талис Линкайтс это освобождение согласовал.
Кроме того, в пятницу латвийские структуры начали переговоры с США о возможных решениях по отмене санкций, которые Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) ввело в отношении Вентспилсского свободного порта.