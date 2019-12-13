Пт, 13.12.2019
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Уволен управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис

Имант Сармулис

ФОТО: LETA

В пятницу, 13 декабря, правление Вентспилсского свободного порта освободило от занимаемой должности управляющего портом Иманта Сармулиса, и министр сообщения Талис Линкайтс согласовал это решение. 

Линкайтс в социальных сетях сообщил, что дал свое согласование согласно ст. 6 закона о Вентспилсском свободном порте, предусматривающем, что управляющего увольняет правление порта по согласованию с министром сообщения. 

Заместителями Сармулиса являются Игорь Удодов и Марис Петровскис. 

Сармулис занимал должность управляющего Вентспилсским портом с 1995 года.

Как свидетельствует его декларация должностного лица, в прошлом году он заработал в Вентспилсском порту 149 701 евро, а в виде пенсии получил 67 917 евро.

Безналичные накопления Сармулиса составляют 28 263 евро, наличные накопления - 55 000 евро. 

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