Уволен управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис

В пятницу, 13 декабря, правление Вентспилсского свободного порта освободило от занимаемой должности управляющего портом Иманта Сармулиса, и министр сообщения Талис Линкайтс согласовал это решение.
Линкайтс в социальных сетях сообщил, что дал свое согласование согласно ст. 6 закона о Вентспилсском свободном порте, предусматривающем, что управляющего увольняет правление порта по согласованию с министром сообщения.
Заместителями Сармулиса являются Игорь Удодов и Марис Петровскис.
Сармулис занимал должность управляющего Вентспилсским портом с 1995 года.
Как свидетельствует его декларация должностного лица, в прошлом году он заработал в Вентспилсском порту 149 701 евро, а в виде пенсии получил 67 917 евро.
Безналичные накопления Сармулиса составляют 28 263 евро, наличные накопления - 55 000 евро.