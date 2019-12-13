Уволен управляющий Вентспилсским портом Имант Сармулис

Линкайтс в социальных сетях сообщил, что дал свое согласование согласно ст. 6 закона о Вентспилсском свободном порте, предусматривающем, что управляющего увольняет правление порта по согласованию с министром сообщения.

Как свидетельствует его декларация должностного лица, в прошлом году он заработал в Вентспилсском порту 149 701 евро, а в виде пенсии получил 67 917 евро.