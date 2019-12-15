Амината: "После "Евровидения" мне казалось, что я ничего не сделала"

Амината ФОТО: publicitātes

Амината признается, что если у ее бабушки сейчас спросить, то она скажет,что хорошо, что у внуки ей образование. Оно еще может пригодиться.

"Я могу это понять. Если бы они могли позволить себе мне помочь, это было бы одно, но мне надо было быть самой за себя. Это было страшно, но мечта была сильнее. Я не могла не стать певицей", - отметила вокалистка.

У певицы два альбома на английском языке, она представляла Латвию на "Евровидении", пишет песни другим, а теперь есть и мини-альбом на латышском языке.

Амината и Tautumeitas ФОТО: publicitātes

"Я даже иногда не знаю, чувствую ли я, что работаю. Я просто живу. Иногда во мне начинает шевелиться эта родительская призма, что все сложно и надо бороться... "- поясняет она.

Это происходит от того, что иногда Амината просто все воспринимает иначе.

"С другой стороны, это помогает не думать, что все легко и круто", - указывает она.

Галерея: Амината

В 2015 году Амината представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" с песней "Love Injected". Тогда она заняла шестое место.

"После "Евровидения" мне люди говорили: "Амината - ты дива!". Но я себя такой не чувствовала.

На следующий день после "Евровидения" мне казалось, что я ничего не сделала. Надо идти дальше и делать что-то новое. Сейчас эти плоды закончатся, это не стабильно. Это всегда остается в моем подсознании и помогает не останавливаться" - подытожила она.