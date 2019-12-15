Звездные красавицы - истерички и скандалистки, каких свет не видел

Звездные красавицы - истерички и скандалистки, каких свет не виделНервы ни к черту!
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Женщинам порой свойственно в меру капризничать, но есть знаменитости, которые в этом перещеголяли всех.
Райдеры некоторых звезд просто сводят с ума организаторов мероприятий, их поведение непредсказуемо, они способны взорваться по любому поводу и даже без такового, затеять скандал на пустом месте и ввязяться в драку.
Возможно, популярность и баснословные заработки вскружили голову - "медные трубы" не по плечу оказались. Или же дело просто в генах...
Как бы то ни было, глядя на такие "закидоны", хочется посоветовать этим дамочкам обратиться к врачу.