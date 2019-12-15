Вс, 15.12.2019
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). На что герой Зеленского удивляется: "Путин - "хубло"? Шутка о Путине, вырезанная из сериала "Слуга народа" при показе на ТНТ

Звездные красавицы - истерички и скандалистки, каких свет не видел
Нервы ни к черту!

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Дженнифер Лопес

ФОТО: AFP/Sipa/Scanpix/Коллаж Русскгого TVNET

Женщинам порой свойственно в меру капризничать, но есть знаменитости, которые в этом перещеголяли всех.

Райдеры некоторых звезд просто сводят с ума организаторов мероприятий, их поведение непредсказуемо, они способны взорваться по любому поводу и даже без такового, затеять скандал на пустом месте и ввязяться в драку.

Возможно, популярность и баснословные заработки вскружили голову - "медные трубы" не по плечу оказались. Или же дело просто в генах...

Как бы то ни было, глядя на такие "закидоны", хочется посоветовать этим дамочкам обратиться к врачу.

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Дженнифер Лопес

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