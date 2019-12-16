"Я хочу, чтобы вы были мокрыми": "Руки вверх!" взорвали Ригу

ФОТО: Русский TVNET

Далее Жуков решил чуть успокоить разгорячившуюся публику, тут же исполнив "Мягкий шелк простыней".

Но лирическое настроение продлилось недолго - следующим Жуков исполнил "Лучший парень", начав со слов:

"Я хочу, чтобы вы все были мокрыми!"

Зал к тому времени уже точно взмок, даже те, кто пришли "посидеть" на трибунах. Звучал "Атаман" - еще одно секретное оружие Жукова.

Отыграв хиты, Жуков признался, что давно не переживает, как зал их встретит:

"Это уже песни - ветераны, их любят. А переживаем мы за лялечек - наши новые песни. Этой песне всего годик. Встретьте ее как старую", - попросил он, представив "Она меня целует", получившую в этом году "Золотой граммофон".

ФОТО: Русский TVNET

Дальше рижан ждали два сюрприза - Жуков признался, что на концерте в Риге присутствует его жена.

Ее он на сцену не пригласил, но объявил сюрприз в виде исполнителей "из другой страны". Так неожиданно на сцене появились "Леприконсы" - это те, которые "Хали-гали, паратруппер, нам с тобою было супер". Группа из Беларуси отыграла три песни, дав Жукову чуть перевести дух.

После музыкального хулиганства вернувшийся на сцену солист "Руки вверх!" начал минорную часть концерта. По его словам, ему хотелось вызвать разное настроение, в том числе грусть и слезы, потому что это тоже эмоции.

Показывая детские фотографии, он рассказал, как в 17 лет уехал "от мамки", как началась история "Руки вверх!", как первые два года они давали по 500 концертов в год, пока не начали уже путать условные Вильнюс и Рига, обращаясь к залу.

ФОТО: Русский TVNET

По его словам, через три года плотной концертной деятельности в жизни Жукова случился поворотный момент, заставивший его чуть остановиться - родились его дети. Сейчас он отец четверых. Им он передал привет прямо с концерта, предложив то же самое сделать и залу.

"90% в зале - это мамы и папы, и это прекрасно", - сказал он.

Минорную речь завершила песня со словами "Наши дети вырастут скоро". Только что танцевавший зал вытирал слезы.

ФОТО: Русский TVNET

Чтобы вернуть зал в строй, тут же зазвучали "Танцуй без меня" и "Чужие губы". Следом "Он тебя целует".

Но какие "Руки вверх!" без медляков? Как рассказал Жуков, он прекрасно понимает, что для кого-то эта песня была первым медляком, под нее впервые целовались, расставались, делали детей... Конечно, это "Алешка". Самый трогательный момент концерта.

После нее Жуков искренне удивлялся молодежи в зале, спрашивая: "Как вы здесь оказались?"

Ну а напоследок он ушел в ностальгию, сказав: "Вы мое детство, а я - ваше", после чего исполнил "Когда мы были молодыми".

После ухода Сергея Жукова со сцены на экране появилась заставка из "Санта-Барбары" со всем знакомым музыкальным сопровождением, а расходился зал под "Спят усталые игрушки".

Это был зал счастливых людей. С розовыми шарами в руках!