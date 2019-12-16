"Я хочу, чтобы вы были мокрыми": "Руки вверх!" взорвали Ригу

Кто ходит на концерты "Руки вверх!" в 2019-ом? Да все! Казалось, в воскресенье вечером, 15 декабря, вся Рига собралась вместе, и место это - "Арена Рига".
О том, что будет аншлаг, было ясно до начала концерта - парковка под завязку, очереди на входе, очереди в гардероб, очереди в туалет и к барным стойкам. Люди везде.
Средний возраст рижан на концерте "Руки вверх!"? Его нет!
Непридуманные подслушанные разговоры в очереди - мужчина средних лет говорит собеседнику по телефону: "Слушай, я тут самый старый". Через минуту с другой стороны девчонка лет 14 тоже по телефону: "Похоже, я тут самая молодая".
Но нет, были и младше, например, те, кто пришел с родителями и весь концерт просидел у папы на шее. Им Сергей Жуков сказал отдельное спасибо.
Концерт, заявленный на 19.00, начался в 19.30. Без разминки, прелюдии и долгих раскачиваний голос в громкоговорителе начал: "Сегодня здесь собрались самые веселые люди города. Вы готовы поднимать руки вверх? Нам нужно больше рук! Влево, вправо!" и понеслось.
Рига раскачалась с первой минуты концерта. Еще до выхода Сергея Жукова на сцену.
Лазерное шоу слепило. Тут же взорвалось конфетти, Жуков вышел.
Он начал с попурри, плотно исполняя один за одним отрывки из "Лишь о тебе мечтая", "Ты осталась одна" и "Думала".
Рига уже поет, уже танцует, уже фотографирует и снимает. Концерту одна минута...
Исполнив первые хиты, Жуков начал говорить. Надо признать, что в этот вечер он был особенно разговорчив. Рижанам повезло вдвойне - по словам Сергея, Рига - это последний массовый концерт "Руки вверх!" в этом году.
"Поэтому хочется его отработать в тысячу раз лучше, чем все остальные", - признался солист.
И оправдал свои слова целиком. Он обещал не только создать предновогоднее настроение, но и подарить всем билет в детство. Он точно это сделал!
Жуков не стеснялся шутить - как над собой, так и над зрителями. На вопрос, есть ли мужчины в зале, раздался громкий гул. Первыми он потроллил мужиков, которые "не слушают "Руки вверх!", а сами дома в подушку плачут".
"Неслушающих "Руки вверх!"", оказалось в "Арене Рига" много.
В зале включили свет, группа представила свою новую забаву на концертах - "найди себя на экране", показывая на нем зрителей из зала.
Солист "Руки вверх!" отдельно похвалил первые ряды, которые "стоят в ожидании концерта по три часа и потом последними уходят", похвалил и танцпол, после чего принялся троллить трибуны, отметив, что "особенно любит" этих людей.
"Кааааак, как можно сидеть на концерте "Руки вверх!"?" - удивлялся он.
Он призвал не стесняться трибуны вставать, несмотря на того "ворчащего мужика сзади".
Специально для трибун Жуков пообещал секретное оружие, которое поднимет всех. Несложно догадаться, что следующей была песня "Крошка моя". Оружие сработало - трибуны вскочили, все. Вся "Арена Рига" прыгала в унисон.
Далее Жуков решил чуть успокоить разгорячившуюся публику, тут же исполнив "Мягкий шелк простыней".
Но лирическое настроение продлилось недолго - следующим Жуков исполнил "Лучший парень", начав со слов:
"Я хочу, чтобы вы все были мокрыми!"
Зал к тому времени уже точно взмок, даже те, кто пришли "посидеть" на трибунах. Звучал "Атаман" - еще одно секретное оружие Жукова.
Отыграв хиты, Жуков признался, что давно не переживает, как зал их встретит:
"Это уже песни - ветераны, их любят. А переживаем мы за лялечек - наши новые песни. Этой песне всего годик. Встретьте ее как старую", - попросил он, представив "Она меня целует", получившую в этом году "Золотой граммофон".
Дальше рижан ждали два сюрприза - Жуков признался, что на концерте в Риге присутствует его жена.
Ее он на сцену не пригласил, но объявил сюрприз в виде исполнителей "из другой страны". Так неожиданно на сцене появились "Леприконсы" - это те, которые "Хали-гали, паратруппер, нам с тобою было супер". Группа из Беларуси отыграла три песни, дав Жукову чуть перевести дух.
После музыкального хулиганства вернувшийся на сцену солист "Руки вверх!" начал минорную часть концерта. По его словам, ему хотелось вызвать разное настроение, в том числе грусть и слезы, потому что это тоже эмоции.
Показывая детские фотографии, он рассказал, как в 17 лет уехал "от мамки", как началась история "Руки вверх!", как первые два года они давали по 500 концертов в год, пока не начали уже путать условные Вильнюс и Рига, обращаясь к залу.
По его словам, через три года плотной концертной деятельности в жизни Жукова случился поворотный момент, заставивший его чуть остановиться - родились его дети. Сейчас он отец четверых. Им он передал привет прямо с концерта, предложив то же самое сделать и залу.
"90% в зале - это мамы и папы, и это прекрасно", - сказал он.
Минорную речь завершила песня со словами "Наши дети вырастут скоро". Только что танцевавший зал вытирал слезы.
Чтобы вернуть зал в строй, тут же зазвучали "Танцуй без меня" и "Чужие губы". Следом "Он тебя целует".
Но какие "Руки вверх!" без медляков? Как рассказал Жуков, он прекрасно понимает, что для кого-то эта песня была первым медляком, под нее впервые целовались, расставались, делали детей... Конечно, это "Алешка". Самый трогательный момент концерта.
После нее Жуков искренне удивлялся молодежи в зале, спрашивая: "Как вы здесь оказались?"
Ну а напоследок он ушел в ностальгию, сказав: "Вы мое детство, а я - ваше", после чего исполнил "Когда мы были молодыми".
После ухода Сергея Жукова со сцены на экране появилась заставка из "Санта-Барбары" со всем знакомым музыкальным сопровождением, а расходился зал под "Спят усталые игрушки".
Это был зал счастливых людей. С розовыми шарами в руках!
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Это было дико весело и зажигательно, супер танцевабельно и даже немного трогательно 👐⬆️ спасибо @sezhukov за ностальгию и приятные воспоминания 😍 . . . #Рига #аренарига #Latvija #concerhall #rukivverh #weekend #90ties #happygirl #smile #positive #sundaynight #girlsnightout #baloons #photooftheday #instamood