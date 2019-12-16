За главную награду - договор со звукозаписывающей компанией Sony и 10 000 евро - боролись Диана Пашко, Элина Глузунова и Клавс Озолс.

Во время большого финала каждый участник вышел на сцену с двумя песнями, одна из которых была сольным представлением, а вторая исполнена вместе с популярными местными музыкантами - Диана Пашко выступила вместе с группой Prāta Vētra, Элина Глузунова исполнила песню с группой Instrumenti, а к Клаву Озолсу присоединилась певица Амината.

После остановки подсчета голосов Клавс Озолс занял третье место, позволив Диане Пашко и Элине Глузуновой выйти в суперфинал.

Диане и Элени пришлось исполнить еще по одной песне, дав зрителям возможность сделать окончательное решение.

Видео: Заключительная песня Дианы на шоу X Faktors

Видео: Заключительная песня Элины на шоу X Faktors

Под занавес шоу лавры победителя пожинала Элина Глузунова.

Видео: Выяснился победитель третьего сезона шоу X Faktors

Галерея: Финал третьего сезона шоу X Faktors

Все доходы от голосования во время финала X Faktors были пожертвованы благотворительной акции Eņģeļi pār Latviju, плата за один звонок составляла EUR 1,42.