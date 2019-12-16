В квартиру Даны Борисовой вызвали полицию

Ночью к апартаментам Даны Борисовой приехали полицейские вместе с ее бывшим избранником Максимом Аксеновым, который пытался забрать к себе дочь. Из сбивчивого рассказа телеведущей выяснилось, что Полина залила рукопись книги, над которой звездная мама работает последние месяцы. Испугавшись, девочка выбросила ее и заперлась в одной из комнат.

Борисова не уточняет, произошел ли между ними конфликт, но после этого к дому приехал отец девочки.

"Приезжал наряд полиции, потом "скорая помощь" во главе с папой Полины. Я попросила его покинуть помещение, сказала: "Я знать вас не знаю, поэтому постойте в стороне",

- заявила Борисова.

Дана назвала это "подростковым кризисом" и отметила, что ночь девочка провела в квартире отца. "Почему два взрослых родителя не могут договориться без скорой и полиции? Я вот сейчас пишу книгу, мне реально надо сосредоточиться, осталось несколько дней. Возьми ты ребенка к себе, не так часто она тебя видит. Можно ведь договориться по-людски?" - негодует скандальная звезда в своем микроблоге.

Кроме того, Борисовой не понравилось высказывание бывшего супруга, который назвал ее "наркоманкой с залитыми глазами".

На это она предложила сдать тест на наличие алкоголя и запрещенных препаратов.

Отметим, что скандалы в семье происходят постоянно. Так, в начале этого года Дана наказала дочь, которая стала ругаться матом не только дома, но и на людях: она урезала ей карманные расходы, а также отключила доступ к Сети.