Пн, 16.12.2019
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В квартиру Даны Борисовой вызвали полицию

ФОТО: скриншот instagram.com/danaborisova_official

Уже несколько лет российская телеведущая Дана Борисова не может найти общий язык со своей дочерью - она то ссорится с ней, то мирится на глазах у изумленной публики. Весной Полина даже сбежала из дома, а вчера отцу пришлось отбивать ее вместе с полицейскими, пишет StarHit.

Ночью к апартаментам Даны Борисовой приехали полицейские вместе с ее бывшим избранником Максимом Аксеновым, который пытался забрать к себе дочь. Из сбивчивого рассказа телеведущей выяснилось, что Полина залила рукопись книги, над которой звездная мама работает последние месяцы. Испугавшись, девочка выбросила ее и заперлась в одной из комнат.

Борисова не уточняет, произошел ли между ними конфликт, но после этого к дому приехал отец девочки.

"Приезжал наряд полиции, потом "скорая помощь" во главе с папой Полины. Я попросила его покинуть помещение, сказала: "Я знать вас не знаю, поэтому постойте в стороне",

- заявила Борисова.

Дана назвала это "подростковым кризисом" и отметила, что ночь девочка провела в квартире отца. "Почему два взрослых родителя не могут договориться без скорой и полиции? Я вот сейчас пишу книгу, мне реально надо сосредоточиться, осталось несколько дней. Возьми ты ребенка к себе, не так часто она тебя видит. Можно ведь договориться по-людски?" - негодует скандальная звезда в своем микроблоге.

Кроме того, Борисовой не понравилось высказывание бывшего супруга, который назвал ее "наркоманкой с залитыми глазами".

На это она предложила сдать тест на наличие алкоголя и запрещенных препаратов.

Отметим, что скандалы в семье происходят постоянно. Так, в начале этого года Дана наказала дочь, которая стала ругаться матом не только дома, но и на людях: она урезала ей карманные расходы, а также отключила доступ к Сети.

В ответ на это девочка собрала вещи и ушла из дома. Несколько дней она прожила у дедушки, а затем переехала к отцу. Лишь весной маме с дочкой удалось найти общий язык - они вновь стали жить вместе.

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