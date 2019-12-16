Пн, 16.12.2019
Раньше, в советское время, янтарные бусы были главным аксессуаром любой женщины. Потом было время, когда спрос на него упал. Но несколько лет назад мода на этот камень снова вернулась. Сейчас спрос на янтарь есть во всем мире. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Богохульница! Серьги Собчак возмутили общественность
В своем репертуаре

ФОТО: скриншот instagram.com/xenia_sobchak

Скандальная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак подверглась жесткой критике за серьги с ликом Иисуса Христа, фото в которых она разместила в своем Instagram-аккаунте. Многие обвинили звезду в кощунстве и назвали богохульницей.

"Воскресно-имперское", - лаконично подписала Собчак снимок, на котором она запечатлена в черной шапке с вышитым бисером двуглавым орлом. Однако наибольшее впечатление на пользователей произвели серьги теледивы.

Большинство подписчиков оставили негативные комментарии под этой публикацией.

"Вы богохульница. Вы считаете, что если у вас много денег, то вам все позволено?", "Грех большой это надевать", "Разве можно - святой образ Иисуса Христа на серьгах?!"

- возмущаются фолловеры.

При этом нашлись и те, кому образ Ксении показался необычным и даже удачным. Защитники назвали свою любимицу "милой безбожницей", а один из поклонников сравнил ее с боярыней.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ