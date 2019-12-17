Дана Борисова: наркозависимость, исцеление, отношения с дочерью и возвращение в рехаб
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Популярная телеведущая Дана Борисова обязана своему успеху не только из-за внешности, но и благодаря образованию. Девушка прекрасно понимает, как превращать жизни в пиар. Но ее судьба далека от сказочной.
Свою карьеру девушка начала с передачи "Армейский магазин", в которой приобрела ошеломительный успех.
Конечно, это не могло не сказать на образе жизни. Продюсер Даны посчитал, что телеведущей необходимо похудеть - так появились наркотики.
Русский TVNET подробно рассказывает историю телеведущей Даны Борисовой - знакомство с наркотиками, излечение и слухи о возможном возвращении к наркозависимости.
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