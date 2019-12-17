Вт, 17.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
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  • Дана Борисова: наркозависимость, исцеление, отношения с дочерью и возвращение в рехаб

Дана Борисова: наркозависимость, исцеление, отношения с дочерью и возвращение в рехаб

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Как желание похудеть привело Дану Борисову к зависимости

Дана Борисова

ФОТО: instagram.com/danaborisova_official

Популярная телеведущая Дана Борисова обязана своему успеху не только из-за внешности, но и благодаря образованию. Девушка прекрасно понимает, как превращать жизни в пиар. Но ее судьба далека от сказочной. 

Свою карьеру девушка начала с передачи "Армейский магазин", в которой приобрела ошеломительный успех. 

Конечно, это не могло не сказать на образе жизни. Продюсер Даны посчитал, что телеведущей необходимо похудеть - так появились наркотики. 

Русский TVNET подробно рассказывает историю телеведущей Даны Борисовой -  знакомство с наркотиками, излечение и слухи о возможном возвращении к наркозависимости. 

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Как желание похудеть привело Дану Борисову к зависимости

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