Эстонский министр назвал своих финских коллег кухарками во власти. Пришлось извиняться

Что произошло

15 декабря Март Хельме принимал участие в передаче "Räägime asjast" ("Поговорим о деле"). Речь зашла о новом финском правительстве и премьер-министре Санне Марин.

"От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают", - заявил Хельме.

"Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, - цитирует Хельме русская онлайн-версия эстонской газеты Postimees. - А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства".

"Красные (...) пришли к власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство", - цитирует Хельме эстонская версия портала Delfi.

Как пишет Postimees, радиостанция Tre Raadio, в эфире которой проходила беседа, принадлежит Сийму Похлаку, однопартийцу Хельме.

Кто такой Март Хельме

Март Хельме - лидер националистической партии EKRE, министр внутренних дел (с апреля 2019 года), бывший дипломат, бывший посол Эстонии в России. Эстонские и международные СМИ называют этого политика ультраправым, также как и его партию EKRE - Консервативную народную партию Эстонии.

Представители EKRE выделялись высказываниями, граничащими с сексизмом, расизмом и ультраправым национализмом.

Партия была основана в 2012 году, через три года она набрала 8,1% голосов на национальных выборах, в 2019 году - уже 17,8%. Тогда же партия вошла в правительство, получив пять портфелей из 15.

Лидеры EKRE выступают против централизации Евросоюза, защищают наименее благополучные слои населения и требуют у России вернуть территории, которые они считают исконно эстонскими.

Как отреагировали финны

Санна Марин в ответ на слова Хельме написала в "Фейсбуке" о своей любви к Финляндии Reuters

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ответила на своей странице в "Фейсбуке": "Я очень горжусь Финляндией. Тут ребенок из бедной семьи может добиться многого упорным трудом. Ты можешь быть премьер-министром, если хочешь быть премьер-министром. Без рабочих Финляндия не смогла бы выжить. Я горжусь работой каждого сотрудника, профессионала и предпринимателя".

Министр образования Финляндии Ли Андерссон высказалась в "Твиттере". "Это можно использовать для создание бренда Финляндии как страны. Финляндия - страна, где кассир магазина может стать премьер-министром", - цитирует Андерссон эстонская версия портала Delfi.

Как отреагировали эстонцы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвонила президенту Финляндии Саули Нийнисте, извинилась за Марта Хельме и попросила передать извинения премьер-министру Санне Марин.

Публичные извинения принесла также парламентская комиссия по иностранным делам. "По убеждению членов комиссии, историческая дружба между Эстонией и Финляндией останется неизменной вопреки отдельным высказываниям, которые в последнее время допускал член правительства Эстонии", - сказано в заявлении парламентариев.