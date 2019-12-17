"Жесть какая-то": сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Арсений выложил в сториз видео с места инцидента.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", — подчеркнул молодой человек.

Согласно его словам, ничего страшного не произошло. Автомобили только слегка ударились друг о друга.

"Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать", — добавил парень.

В первый раз Арсений Шульгин попал в аварию 8 декабря. Парень ехал в Санкт-Петербург вместе со своей девушкой Лианой на концерт своей матери, певицы Валерии. Машину занесло на мокрой трассе, и она врезалась в отбойник.

ФОТО: instagram.com/arseniy_shulgin/

Скорее всего, с сыном Валерии Лиана вместе не так давно, поскольку в ночь, когда они попали в аварию, Арсений вез ее знакомиться с мамой, пишет "Обозреватель".

Пара получила травмы и попала в больницу. Тут же после выписки сын Валерии попал во второе ДТП - в его такси въехал автобус.