Дзинтарс не уверен в готовности латышских партий пойти на выборы единым списком

Председатель национального объединения Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс не уверен в том, что латышские партии готовы единым списком идти на выборы, чтобы сменить власть в Рижской думе.
Как Дзинтарс заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, уже давно пора сменить "ориентированную на Москву", бесхозяйственно управляющую столицей Рижскую думу, но сейчас актуален вопрос о том, готовы ли латышские партии сформировать единый список.
На съезде VL-TB/LNNK председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что национальное объединение услышало желание общества, чтобы латышские партии объединились в более обширные и сильные списки и "выгнали расточителей из Рижской думы".
Мурниеце сказала, что в связи с ожидаемым роспуском столичной думы она надеется на команду депутатов VL-TB/LNNK.
Также политик подчеркнула, что не забудет и не простит того, как "лидер команды предал общие идеи и свои обещания".
Как сообщалось ранее, Байба Брока, некогда выступавшая в роли кандидата на должность мэра Риги от VL-TB/LNNK, больше не является членом национального объединения. Став независимым депутатом, она с конца ноября поддерживает возглавляемую нынешним председателем Рижской думы Олегом Буровым ("Честь служить Риге") коалицию.