Дзинтарс не уверен в готовности латышских партий пойти на выборы единым списком

Как Дзинтарс заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, уже давно пора сменить "ориентированную на Москву", бесхозяйственно управляющую столицей Рижскую думу, но сейчас актуален вопрос о том, готовы ли латышские партии сформировать единый список.

На съезде VL-TB/LNNK председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что национальное объединение услышало желание общества, чтобы латышские партии объединились в более обширные и сильные списки и "выгнали расточителей из Рижской думы".

Мурниеце сказала, что в связи с ожидаемым роспуском столичной думы она надеется на команду депутатов VL-TB/LNNK.

Также политик подчеркнула, что не забудет и не простит того, как "лидер команды предал общие идеи и свои обещания".