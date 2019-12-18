В составе Limp Bizkit выступит родившийся в Риге DJ Lethal

От Риги до Лос-Анджелеса, от House of Pain до Limp Bizkit!

DJ Lethal, настоящее имя Леорс Димантс, в США на постоянное место жительства переехал в раннем детстве вместе с родителями. Прожив несколько лет в Нью-Йорке и Нью-Джерси, семья Димантсов в конце 80-х перебралась в Лос-Анджелес, где Леорс увлёкся хип-хоп культурой, граффити, брейком и битбоксом, а также приобрёл навыки диджея. Здесь он познакомился с рэпером Everlast, который, оценив талант Димантса, предложил ему отправиться вместе с ним в Европейское турне в качестве диджея группы вместе с Ice T и Rhyme Syndicate.

16-и летний Леорс Димантс согласился, бросил школу, и так началась его музыкальная карьера.

В 1990 году Everlast выпустил новый альбом "Forever Everlasting" с участием Леора Димантса, к тому времени ставшим уже DJ Lethal. Альбом не получил желаемой популярности, и Everlast вместе с DJ Lethal и Danny Boy создали группу House of Pain. На этот раз, уже первый альбом группы получил платиновый статус.

В него вошла и самая популярная песня House of Pain – "Jump Around".

Во время прощального турне House of Pain у них на разогреве выступала недавно созданная группа Limp Bizkit. DJ Lethal легко нашёл общий язык с молодой группой и вскоре стал её полноправным участником, а Limp Bizkit одной из самых популярных групп этого жанра в мире.

В 2012 году DJ Lethal покинул коллектив, но в прошлом году вернулся обратно в состав группы, обеспечив своим уникальным стилем музицирования только ей свойственное характерное звучание.

Кроме упомянутых выше коллективов, DJ Lethal сотрудничал, также, с такими музыкальными грандами, как - Sugar Ray, Sepultura, Soulfly, Run DMC, Rob Zombie, Biohazard, Evanescence un многими другими.

Концерт Limp Bizkit в Риге DJ Lethal ждёт с большим нетерпением, так как будет очень рад не только увидеть свой родной город и близких людей, но и выступить для самых горячих и преданных латвийских фанатов группы.

Довольно длительное время в музыкальном мире витают слухи о новом альбоме группы Limp Bizkit. Поэтому есть большая надежда, что на концерте в Риге мы услышим и новый музыкальный материал.

Но, в любом случае, на радость своим фанатам группа исполнит свои самые знаменитые и любимые хиты – "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" и другие.