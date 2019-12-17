"Все равно "Согласие" победит": Урбанович высказался о выборах в Рижскую думу

"Согласие" не поддержит поправки к закону, предусматривающие, что в случае внеочередных выборов Рижская дума будет избрана на более долгий срок, чем обычные четыре года.

но эти поправки являются проявлением неуважения к жителям Латвии, и мы никак не можем их поддержать", - сказал Урбанович.

По его словам, партия еще рассматривает свои ответные шаги не только на законопроект о роспуске Рижской думы, но и на поправки об увеличении срока работы думы до пяти лет, но такие поправки будут обязательно обжалованы в Конституционном суде, так как не соответствуют ни Конституции, ни другим законам.