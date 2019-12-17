Вт, 17.12.2019
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"Все равно "Согласие" победит": Урбанович высказался о выборах в Рижскую думу

Янис Урбанович

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

У партии "Согласие" нет возражений против внеочередных выборов в Рижскую думу при том, что новый созыв проработает до очередных выборов в самоуправления, заявил на Латвийском радио лидер "Согласия" Янис Урбанович.

"Согласие" не поддержит поправки к закону, предусматривающие, что в случае внеочередных выборов Рижская дума будет избрана на более долгий срок, чем обычные четыре года.

"Понимаете, "Согласие" в любом случае на выборах в Рижскую думу победит,

но эти поправки являются проявлением неуважения к жителям Латвии, и мы никак не можем их поддержать", - сказал Урбанович.

По его словам, партия еще рассматривает свои ответные шаги не только на законопроект о роспуске Рижской думы, но и на поправки об увеличении срока работы думы до пяти лет, но такие поправки будут обязательно обжалованы в Конституционном суде, так как не соответствуют ни Конституции, ни другим законам.

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