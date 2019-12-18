Тайна Ольги Бузовой: что она не простила бывшему, и при чем тут Тимати

Поклонники часто приписывали Ольге новые романы, и как оказалось, не без причин — в соцсетях то и дело всплывают ее снимки в объятиях разных мужчин.

В последнее время певицу и телеведущую часто замечали с блогером Давидом Манукяном, который принял участие в съёмках одного из её клипов, до этого был певец и бывший участник телестройки "Дом-2" Олег Майами.

"Мы семь месяцев были вместе, это было классно, - рассказал Олег Майами. - В новогоднюю ночь 31 декабря встретились в караоке и больше уже не расставались.

Конечно, мы не афишировали эти отношения, даже скрывали, но слухи не могли не появиться. У нас ведь все как у всех: те же проблемы, те же радости, те же конфликты.

ФОТО: скриншот видео

В то время я как раз ушел от продюсера Максима Фадеева, и Оля замотивировала меня открыть канал на Youtube и начать зарабатывать. Конец отношений был предсказуем. Оля уехала на "Форт Боярд", а я опубликовал фото с Аленой Шишковой [бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочери. - Прим. ред.]. Это стало последней каплей. Оля подумала, что у нас что-то было, хотя это не так", - приводит слова Олега Майами "Комсомольская правда".

Мужчина признался, что инициатором скрытия романа была Ольга, а сам артист только подыгрывал ей. В конце он добавил:

"Конец был предсказуем, я это понимал, и она это понимала".

Напомним, на днях пришло к конку очередное телешоу, в котором Ольга Бузова искала любовь. Но, в последнем выпуске "Плана Б" звезда никого не выбрала.