В Риге выступит культовая black metal группа Marduk

В пятницу, 20 декабря, в клубе Melnā Piektdiena выступит легендарная шведская формация Marduk. Разогревать группу будут немецкие коллективы Attic и Unlight. Об этом информируют организаторы концерта.
Шведская black metal группа Marduk (название навеяно именем верховного божества пантеона Вавилонии Мардука) основана в 1990 году по инициативе музыканта Morgan Steinmeyer Håkansson.
Уже через год свет увидел дебютный альбом Fuck Me Jesus. На тот момент шведская сцена не знала аналогов.
Красочное представление с перевернутыми крестами и устрашающий грим - это все помогло Marduk стать культовым коллективом.
Лирика группы посвящена сатанизму, антихристианству и библейской тематике. В центре внимания также находятся темы о Второй мировой войне и нацизме.
Первым официальным альбомом стал диск Par Dark Endless (1992). После его выхода группа подписала контракт с Osmose Productions, через полгода вышел CD Those of The Unlight.
Свою широкую популярность Marduk приобрели в середине 90-х. В общей сложности коллектив выпустил 25 дисков, из которых 14 - это студийные альбомы. Последний "Виктория" вышел в 2018 году.
Начало концерта в 20.00 (вход с 19.30). Билеты можно приобрести на портале www.ticketshop.lv.