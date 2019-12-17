Вт, 17.12.2019
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В Риге выступит культовая black metal группа Marduk

Marduk

ФОТО: Пресс-фото

В пятницу, 20 декабря, в клубе Melnā Piektdiena выступит легендарная шведская формация Marduk. Разогревать группу будут немецкие коллективы Attic и Unlight. Об этом информируют организаторы концерта. 

Шведская black metal группа Marduk (название навеяно именем верховного божества пантеона Вавилонии Мардука) основана в 1990 году по инициативе музыканта Morgan Steinmeyer Håkansson.

Уже через год свет увидел дебютный альбом Fuck Me Jesus. На тот момент шведская сцена не знала аналогов.

Красочное представление с перевернутыми крестами и устрашающий грим - это все помогло Marduk стать культовым коллективом. 

Лирика группы посвящена сатанизму, антихристианству и библейской тематике. В центре внимания также находятся темы о Второй мировой войне и нацизме. 

Первым официальным альбомом стал диск Par Dark Endless (1992). После его выхода группа подписала контракт с Osmose Productions, через полгода вышел CD Those of The Unlight.

Свою широкую популярность Marduk приобрели в середине 90-х. В общей сложности коллектив выпустил 25 дисков, из которых 14 - это студийные альбомы. Последний "Виктория" вышел в 2018 году.  

Начало концерта в 20.00 (вход с 19.30). Билеты можно приобрести на портале www.ticketshop.lv.

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