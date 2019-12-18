Наргиз о конфликте с Фадеевым: "У него, по-моему, что-то с психикой..."
Героиней нового выпуска программы "Осторожно, Собчак!" на YouTube стала певица Наргиз Закирова. Естественно, что в ходе беседы разговор зашел и о конфликте артистки с известным продюсером Максимом Фадеевым.
Наргиз откровенно рассказала о своем скандальном уходе из лейбла MALFA и ответила Фадееву, который не так давно заявил, что позволит ей исполнять свои хиты, если она перед ним извинится. Певица считает, что извиняться ей не за что.
В ходе интервью Наргиз опровергла информацию о том, что конфликт между ней и Фадеевым начался в период его болезни, заявив, что лейбл перестал ею заниматься задолго до этого.
"Я терпела с самого первого дня, как только я туда пришла. (…) Отношение у него ко мне было потребительское. Он написал для меня только одну песню, которая выстрелила - "Ты моя нежность".
Но я же не могу всю жизнь петь одну песню. (…) В какой-то момент он просто потерял интерес ко мне как к артисту, вот и все",
- отметила исполнительница и далее даже сравнила лейбл Фадеева с сектой.
"Мне жалко этого человека. Вот правда, положа руку на сердце. (...) У него, по-моему, что-то с психикой происходит", - подытожила Наргиз.
Смотрите полный выпуск "Осторожно, Собчак!" с Наргиз: