Появилась новая версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что артист мог скончаться от удара в живот и последующего за этим разрыва сосудов.

"Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета",

- приводит выдержку из материалов дела "Комсомольская правда".

Ранее на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области появилась информация о том, что причиной смерти Марьянова являлся сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Эксперты считали, что это произошло из-за того, что забился кава-фильтр - конструкция, которая устанавливается в вену и не дает тромбам подниматься к сердцу.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре "Феникс" в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Директору центра Оксане Богдановой предъявили обвинения по двум статьям - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека" (до 6 лет лишения свободы) и "оставление в опасности" (до 1 года).