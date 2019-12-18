Появилась новая версия смерти актера Дмитрия Марьянова

В городском суде подмосковной Лобны продолжаются разбирательства по делу о смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова, который скончался осенью 2017 года в возрасте 47 лет.
Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что артист мог скончаться от удара в живот и последующего за этим разрыва сосудов.
"Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета",
- приводит выдержку из материалов дела "Комсомольская правда".
Ранее на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области появилась информация о том, что причиной смерти Марьянова являлся сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Эксперты считали, что это произошло из-за того, что забился кава-фильтр - конструкция, которая устанавливается в вену и не дает тромбам подниматься к сердцу.
Напомним, Дмитрий Марьянов умер в октябре 2017 года в реабилитационном центре "Феникс" в Подмосковье, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Директору центра Оксане Богдановой предъявили обвинения по двум статьям - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека" (до 6 лет лишения свободы) и "оставление в опасности" (до 1 года).
Ранее сообщалось, что перед смертью актера избили. Уже тогда отмечалось, что разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр, а в районе живота.