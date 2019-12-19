Чт, 19.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Полностью обнаженное фото Каменских взбудоражило подписчиков

ФОТО: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских недавно ездила на отдых в Мексику. Последнее фото, которым звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram, не могло оставить равнодушными пользователей соцсети.

На снимке Каменских позирует напротив зеркала в ванной, волосы певицы полностью распущены. 

"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир. Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?", - написала исполнительница в подписи к фотографии. 

Большинство подписчиков выразили свое восхищение фигурой Насти, однако

нашлись и те, кто считает, что это "перебор" и "дети же смотрят". 
 

Кроме того снимок прокомментировал муж Каменских, Потап.

"OMG! Кто фоткал?!", - написал он.

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