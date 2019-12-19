Полностью обнаженное фото Каменских взбудоражило подписчиков

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских недавно ездила на отдых в Мексику. Последнее фото, которым звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram, не могло оставить равнодушными пользователей соцсети.
На снимке Каменских позирует напротив зеркала в ванной, волосы певицы полностью распущены.
"Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос. Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир. Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?", - написала исполнительница в подписи к фотографии.
Большинство подписчиков выразили свое восхищение фигурой Насти, однако
нашлись и те, кто считает, что это "перебор" и "дети же смотрят".
Кроме того снимок прокомментировал муж Каменских, Потап.
"OMG! Кто фоткал?!", - написал он.