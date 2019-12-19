Покинет ли Шотландия Великобританию и останется ли она в ЕС?

Премьер-министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен считает, что новый референдум о независимости Шотландии можно бы было провести уже в 2020 году. Цель SNP - добиться, чтобы Шотландия вышла из Великобритании и вернулась в Евросоюз как независимое государство. Телерадиокомпания ВВС поясняет, какие возможности у этого шанса стать реальностью.

Почему вопрос о независимости Шотландии снова в центре внимания?

В 2014 году в Шотландии прошел референдум о независимости, на котором 55% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Однако на референдуме по Brexit в 2026 году, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС, 62% шотландцев поддержали оставление Великобритании в ЕС.

Шотландская национальная партия после референдума по Brexit сообщила, что это меняет дело, поэтому полностью оправдано проведение нового референдума о независимости, так как Шотландия будет выведена из ЕС против ее воли.

На прошлой неделе на внеочередных выборах Великобритании SNP получила 48 из 59 выделенных Шотландии мест. Партия стартовала на выборах с обещанием обеспечить, чтобы принятие решение о будущем Шотландии было в руках самих жителей Шотландии.

Может ли Шотландия провести новый референдум?

Уже долгое время не стихают дискуссии о том, что необходимый договор об организации референдума о независимости Шотландии нужно рассмотреть и утвердить не парламенту Великобритании, а Шотландии. Пока что этот вопрос не был передан для оценки в суд.

Никола Стерджен и сейчас хочет, чтобы правительство Великобритании согласилось передать Шотландии необходимую власть для организации референдума так же, как это произошло в 2014 году.

Стерджен отмечает, что соответствующая передача власти Шотландии поможет гарантировать, что такой референдум будет полностью законным, в том числе и с точки зрения ЕС.

Несмотря на достижения SNP на выборах, британский премьер Борис Джонсон высказался, что он не поддерживает скорое проведение нового референдума о независимости Шотландии. Однако другие представители правительства Великобритании уже сообщили, что новый референдум о независимости Шотландии в ближайшие пять лет не ожидается.

Что произойдет, если Лондон скажет "нет"?

Стерджен считает, что правительство Джонсона могло бы какое-то время "игнорировать реальность", отказывая Шотландии в правах на новый референдум, однако в конце концов правительству придется подчиниться демократии.

Она предупредила, что Шотландию не будет возможным держать в Великобритании против ее собственной воли.

В случае необходимости Стерджен готова и обратиться в суд. Такое развитие событий может быть рискованным, так как не гарантирует Шотландии благоприятного результата, и это будет длительный процесс.

Однако Стерджен категорически отклоняет возможность провести незаконный референдум. По ее мнению, пример Каталонии показал, что такие действия к независимости не приводят.

Есть и возможность того, что Стерджен придется ждать до выборов в парламент Шотландии в 2021 году, основывая свою кампанию на требовании референдума о независимости, и, убедившись в случае победы, вынудить правительство Великобритании подчиниться.

Проголосует ли Шотландии на новом референдуме о независимости?

Конечно, Стерджен хочет не только провести референдум, но такой референдум, на котором жители Шотландии проголосуют за независимость.

Согласно результатам опроса центра исследования общественного мнения What Scotland Thinks, у числа сторонников независимости Шотландии есть тенденция увеличиваться, однако до уверенного большинства ей немного не хватает.

Не считая респондентов, у которых нет ясного ответа на этот вопрос, сейчас независимость Шотландии поддержали 49% респондентов, а против были 51%.

Для сравнения, в прошлом году удельный вес сторонников и противников референдума составлял соответственно 45% и 55%. Так мнения жителей разделились и на референдуме 2014 года.

SNP надеется, что число сторонников независимости будет только расти.

Останется ли независимая Шотландия в ЕС?

Шотландия не стала бы независимой страной уже на следующий день, если бы жители Шотландии соответственно проголосовали на референдуме, так как вступил бы в силу переходный период.

В контексте референдума 2014 года прозвучала информация, что для создания независимого государства Шотландия после позитивного решения на референдуме потребуется 18 месяцев.

Даже если референдум состоялся бы завтра, переходный период продолжался бы и после конца 2020 года - это срок, когда Великобритания закончит выход из ЕС.

Это означает, что Шотландия выйдет из ЕС вместе с Великобританией и в случае провозглашения независимости ей придется вступать в ЕС снова.

Что Шотландии придется делать, чтобы вступить в ЕС?

Шотландии придется пройти такой же процесс, который относится к любой другой стране Европы, которая хочет вступить в ЕС.

Конечно, у Шотландии будут преимущества, так как она ранее уже была в составе ЕС.

Переговоры о вступлении коснутся широкого спектра вопросов, в том числе валюты, дефицита бюджета и государственной границы.

На эти три вопроса Стерджен ответила уже ранее.

Она отметила, что сначала Шотландия могла бы продолжить использовать британский фунт, не вводя евро незамедлительно.

В свою очередь финансы Шотландии возможно привести в порядок соответственно требованиям ЕС.

Кроме того, Шотландия хотела бы избежать введения строгой границы между независимой Шотландией и Великобританией.

Несмотря на то, что новый референдум о независимости Шотландии - довольно реальная возможность, даже руководимая Стерджен партия прогнозирует, что это может быть вопросом нескольких лет.