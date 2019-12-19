Палата представителей объявила Трампу импичмент

Палата представителей США проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа. Как пишет "Медуза", Трампа признали виновным по обеим статьям обвинения - в злоупотреблении власти и препятствии работе конгресса.
В обоих случаях представители Республиканской партии в полном составе голосовали против, однако необходимое количество голосов все равно было набрано - по первой статье было набрано 230 голосов при 216 необходимых, а по второму вопросу - 229 голосов.
Напомним, обвинения в злоупотреблении властью были выдвинуты из-за попыток Трампа добиться от властей Украины расследования против сына своего потенциального соперника на президентских выборах Джо Байдена.
В препятствовании работе конгресса президента обвинили, после того как он запретил своей администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.
Теперь же необходимы голоса двух третей сенаторов, чтобы отрешить Трампа от власти. По мнению аналитиков, данный сценарий крайне маловероятен, так как большинство в сенате принадлежит республиканцем.
"Медуза" отмечает, что Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона (1868 год) и Билла Клинтона (1998 год), за импичмент готорого проголосовала палата представителей. Однако тогда как Джонсон, так и Клинтон в итоге на своих постах остались.