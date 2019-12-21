RUS TVNETГибридСтиль жизниСамые необычные тенденции в архитектуре 2019 года 21 декабря 2019, 0:00Самые необычные тенденции в архитектуре 2019 годаTVNETРусский TVNETПродолжение статьи1 / 6ДалееРемонт крыши Собора Парижской БогоматериФОТО: Instagram/ulfmejergrenarchitects2019 год был насыщен множеством событий, которые повлияли на тенденции в культуре, архитектуре, дизайне интерьера и искусстве. И вот лишь некоторые из них... Продолжение статьи1 / 6ДалееРемонт крыши Собора Парижской Богоматериархитектурадизайнсобор парижской богоматери