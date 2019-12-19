Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца

Известная американская актриса Шарлиз Терон впервые рассказала, как ее мать застрелила ее отца-алкоголика. Подробности семейной трагедии звезда поведала в интервью телеканалу NPR.
По словам Шарлиз, ей было 15 лет, когда это случилось. Семья жила на ферме близ Йоханнесбурга в Южной Африке. Отец будущей актрисы много пил и "был очень больным человеком". Как отметила Терон, жизнь с родителем-алкоголиком - безнадежна.
Как-то отец напился сильнее обычного, ворвался в дом с ружьем и начал ломиться в комнату дочери, где в тот момент находилась и его жена.
Мужчина трижды выстрелил в дверь и чудом не попал в них.
Тогда мама Шарлиз выстрелила в ответ и убила мужа. В полиции заключили, что женщина действовала в рамках необходимой самообороны.
Терон подчеркнула, что ей не стыдно говорить о случившемся. Она считает, что о насилии в семье стоит рассказывать чаще.