Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца

По словам Шарлиз, ей было 15 лет, когда это случилось. Семья жила на ферме близ Йоханнесбурга в Южной Африке. Отец будущей актрисы много пил и "был очень больным человеком". Как отметила Терон, жизнь с родителем-алкоголиком - безнадежна.