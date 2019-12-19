Лидер Imagine Dragons ушел из группы ради семьи

32-летний американский вокалист, автор песен, основатель рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о своем уходе со сцены, сообщает CNN.
Музыкант ушел из коллектива на неопределенный срок, поскольку, по его словам, решил посвятить себя своим четырем детям - семилетней Эрроу, двухлетним Джии и Коко, а также новорожденному Валентину.
Рейнольдс заявил, что
участники коллектива "были в дороге на протяжении целого десятилетия", и сейчас все они хотят снова почувствовать себя в роли отца, друга или сына.
О планируемом возвращении на сцену музыкант ничего не сказал.
Напомним, коллектив Imagine Dragons был создан в 2008 году и выпустил за это время четыре студийных альбома.