Чт, 19.12.2019
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Лидер Imagine Dragons ушел из группы ради семьи

Дэн Рейнольдс

ФОТО: Hayoung Jeon/EPA/Scanpix

32-летний американский вокалист, автор песен, основатель рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о своем уходе со сцены, сообщает CNN.

Музыкант ушел из коллектива на неопределенный срок, поскольку, по его словам, решил посвятить себя своим четырем детям - семилетней Эрроу, двухлетним Джии и Коко, а также новорожденному Валентину.

Рейнольдс заявил, что

участники коллектива "были в дороге на протяжении целого десятилетия", и сейчас все они хотят снова почувствовать себя в роли отца, друга или сына.

О планируемом возвращении на сцену музыкант ничего не сказал.

Напомним, коллектив Imagine Dragons был создан в 2008 году и выпустил за это время четыре студийных альбома.

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