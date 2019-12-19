Чт, 19.12.2019
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СМИ: за долги банку ABLV квартиру Киркорова выставят на продажу
Адвокат отрицает

ФОТО: скриншот instagram.com/fkirkorov

В российских СМИ появилась информация о том, что роскошные апартаменты короля эстрады Филиппа Киркорова будут проданы, чтобы погасить долг перед латвийским банком ABLV.

По сообщениям в прессе, банк обратился в Таганский районный суд Москвы, и сегодня стало известно, что иск одобрен, а в счет погашения задолженности решено продать недвижимость Киркорова на публичных торгах.

Начальную стоимость роскошных апартаментов оценили в 193 миллиона 257 тысяч рублей (около 2,8 млн евро).

Кроме того, артисту придется попрощаться и с дорогостоящей техникой, которая уже встроена в интерьер квартиры, пишет Starhit.ru.

Адвокат певца Александр Добровинский опроверг эту информацию.

"Вы [журналисты] это придумали. Ни о каких торгах даже речи нет, квартира останется у Филиппа Киркорова", - приводит его слова "Газета.Ru".

По его словам Добровинского, Киркоров не мог выплатить долг по техническим причинам. В частности, из-за того, что после закрытия банка не знал, кому переводить средства.

"Два года платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал 4 млн евро, но он их не получит, потому что мы все отстояли.

Теперь решение за Филиппом Киркоровым. По прошествии нескольких дней мы решим, будем ли подавать апелляцию", - заключил защитник.

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