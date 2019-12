Борисова ответила на сообщения о том, что вызывала "скорую" из-за наркотической ломки

View this post on Instagram

Дорогие мои 😍😍‼️Так надоела чушь о себе,что ,мол ,ночью ВЫЗЫВАЛА РЕАНИМАЦИЮ 😆🤣🤣последствие наркотической ломки и т д.Я ЧИСТА УЖЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ,без алкогольных и наркотических веществ.Короче ,с главным доктор ЗОЖ @drmasliev 🌹,чью передачу обожаю идём в крутой центр ДЛЯ СДАЧИ МОЧИ,ВЕНОЗНОЙ КРОВИ superтест по волосам на голове ,которое показывает употребления наркотиков‼️Я отмалчиваться как @natalia_bochkareva_official ☝️ сдал дал анализы и спокоен😄 #данаборисова 😘 #ледисовершенство☂️ #люблю ВАС ВСЕЕЕЕХ