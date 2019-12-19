Борисова ответила на сообщения о том, что вызывала "скорую" из-за наркотической ломки

Предположительно, по сведениям издания, в ближайшее время тедлеведущая снова отправится в реабилитационную клинику в Таиланд, где уже проходила лечение два года назад.

"Так надоела чушь о себе, что, мол, ночью вызывала реанимацию. Последствие наркотической ломки и т. д. Я чиста уже два с половиной года, без алкогольных и наркотических веществ",

Кроме того, в своей публикации она сообщила, что с доктором Кириллом Маслиевым собирается посетить "крутой центр" для сдачи мочи и венозной крови, а также провести "супертест" по волосам на голове, чтобы доказать ложность обвинений. Также в посте Борисова упомянула недавний инцидент с актрисой Натальей Бочкаревой, которую сотрудники ДПС задержали с кокаином, заявив, что не намерена "отмалчиваться", как та.