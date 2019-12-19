Борисова ответила на сообщения о том, что вызывала "скорую" из-за наркотической ломки

В ряде российских СМИ появилась информация о том, что телеведущая Дана Борисова вызвала "скорую помощь". Причиной якобы стало ее плохое самочувствие и головная боль.
Как сообщает Mash, после осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ, который простым языком называют наркотической ломкой, и оказали первую помощь.
Предположительно, по сведениям издания, в ближайшее время тедлеведущая снова отправится в реабилитационную клинику в Таиланд, где уже проходила лечение два года назад.
Сама Дана поспешила опровергнуть домыслы журналистов на своей странице в Instagram.
"Так надоела чушь о себе, что, мол, ночью вызывала реанимацию. Последствие наркотической ломки и т. д. Я чиста уже два с половиной года, без алкогольных и наркотических веществ",
- написала Борисова.
Кроме того, в своей публикации она сообщила, что с доктором Кириллом Маслиевым собирается посетить "крутой центр" для сдачи мочи и венозной крови, а также провести "супертест" по волосам на голове, чтобы доказать ложность обвинений. Также в посте Борисова упомянула недавний инцидент с актрисой Натальей Бочкаревой, которую сотрудники ДПС задержали с кокаином, заявив, что не намерена "отмалчиваться", как та.
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Дорогие мои 😍😍‼️Так надоела чушь о себе,что ,мол ,ночью ВЫЗЫВАЛА РЕАНИМАЦИЮ 😆🤣🤣последствие наркотической ломки и т д.Я ЧИСТА УЖЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ,без алкогольных и наркотических веществ.Короче ,с главным доктор ЗОЖ @drmasliev 🌹,чью передачу обожаю идём в крутой центр ДЛЯ СДАЧИ МОЧИ,ВЕНОЗНОЙ КРОВИ superтест по волосам на голове ,которое показывает употребления наркотиков‼️Я отмалчиваться как @natalia_bochkareva_official ☝️ сдал дал анализы и спокоен😄 #данаборисова 😘 #ледисовершенство☂️ #люблю ВАС ВСЕЕЕЕХ