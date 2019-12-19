В "ЛНР" вынесли приговор "латвийскому шпиону" под псевдонимом "Эльф"

По информации сепаратистов, мужчину зовут Валентис Веселовс (Валентин Веселов), и он под псевдонимом "Эльф" с 2004 года якобы работал на латвийские спецслужбы, а с 2014 года действовал на территории, подконтрольной "ЛНР".

"С использованием технических средств Веселов В. собирал и передавал сведения военного характера в отношении подразделений "народной милиции", информацию о социально-политической и экономической ситуации в "республике", а также иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности "Луганской народной республики"", – говорится в сообщении.

Задержанного обвинили в "шпионаже", а "верховный суд ЛНР" приговорил его к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В феврале 2014 года Россия оккупировала входящий в состав Украины Крымский полуостров. С апреля 2014 года поддерживаемые Москвой вооруженные боевики, диверсанты и солдаты российских регулярных частей заняли обширные районы в Луганской и Донецкой областях восточной Украины.

Наказывая Россию за аннексию Крыма и дестабилизацию восточной Украины, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и другие западные страны ввели санкции в отношении многих российских высокопоставленных чиновников, приближенных Кремля и российской финансовой, оборонной, энергетической и других отраслей.

В марте этого года новости на канале TV3 сообщили, что Веселов в свое время работал на "Вести сегодня". В интернете есть следы интервью 2015 года с бывшим прокремлевским лидером сепаратистов из Донецка Игорем Гиркиным или Стрелковым, которого Международная комиссия по расследованию в начале этого года определила как одного из четырех человек, подозреваемых в поражении ракетой пассажирского рейса Malaysia Airlines MH17 над восточной Украиной в 2014 году. Интервью было удалено.