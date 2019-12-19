В "ЛНР" вынесли приговор "латвийскому шпиону" под псевдонимом "Эльф"

Так называемый "верховный суд ЛНР" приговорил к 10,5 годам лишения свободы мужчину, которого называют гражданином Латвии. Он якобы работал на "спецслужбу своей страны", со ссылкой на сепаратистские СМИ пишет Корреспондент.net.
По информации сепаратистов, мужчину зовут Валентис Веселовс (Валентин Веселов), и он под псевдонимом "Эльф" с 2004 года якобы работал на латвийские спецслужбы, а с 2014 года действовал на территории, подконтрольной "ЛНР".
"С использованием технических средств Веселов В. собирал и передавал сведения военного характера в отношении подразделений "народной милиции", информацию о социально-политической и экономической ситуации в "республике", а также иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности "Луганской народной республики"", – говорится в сообщении.
Задержанного обвинили в "шпионаже", а "верховный суд ЛНР" приговорил его к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В феврале 2014 года Россия оккупировала входящий в состав Украины Крымский полуостров. С апреля 2014 года поддерживаемые Москвой вооруженные боевики, диверсанты и солдаты российских регулярных частей заняли обширные районы в Луганской и Донецкой областях восточной Украины.
Наказывая Россию за аннексию Крыма и дестабилизацию восточной Украины, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и другие западные страны ввели санкции в отношении многих российских высокопоставленных чиновников, приближенных Кремля и российской финансовой, оборонной, энергетической и других отраслей.
В марте этого года новости на канале TV3 сообщили, что Веселов в свое время работал на "Вести сегодня". В интернете есть следы интервью 2015 года с бывшим прокремлевским лидером сепаратистов из Донецка Игорем Гиркиным или Стрелковым, которого Международная комиссия по расследованию в начале этого года определила как одного из четырех человек, подозреваемых в поражении ракетой пассажирского рейса Malaysia Airlines MH17 над восточной Украиной в 2014 году. Интервью было удалено.
После смены власти в 2017 году Веселов попал в "черный список" новых лидеров в рядах луганских сепаратистов, сообщал телеканал TV3. Он был приговорен к двум годам тюремного заключения за торговлю оружием.