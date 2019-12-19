Чт, 19.12.2019
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  • Невероятное сходство! Сестра Жанны Фриске спела хит покойной родственницы

Невероятное сходство! Сестра Жанны Фриске спела хит покойной родственницы

Наталья Фриске

ФОТО: https://www.instagram.com/friske_natalia/

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья просто шокировала гостей вечеринки. Зрители отметили невероятное сходство с умершей поп-дивой. Об этом пишет Пятый канал. 

Напомним, что исполнительница Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после тяжелой болезни. Младшая сестра певицы Наталья разместила в Instagram видео, которое удивило фолловеров. 

Подписчики отметили, что сходство просто стопроцентное.

На видео Наталья позирует в блестящем мини-платье. На голове у девушки пышные кудри. В столь дерзком образе и макияже она невероятно похожа на старшую сестру. 

Журналисты сообщили, что Наталья Фриске исполнила в караоке хит Жанны "А на море белый песок".

Как сообщают СМИ для Натальи подменять сестру на выступлениях не в новинку. Раньше она часто подменяла ее на концертах. Когда Жанна ушла из "Блестящих" Наталья примерно три месяца выступала солисткой группы вместо нее.

Недавно Наталья Фриске сделала публикацию, в которой призналась, что очень скучает по сестре. 

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