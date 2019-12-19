Невероятное сходство! Сестра Жанны Фриске спела хит покойной родственницы

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья просто шокировала гостей вечеринки. Зрители отметили невероятное сходство с умершей поп-дивой. Об этом пишет Пятый канал.
Напомним, что исполнительница Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после тяжелой болезни. Младшая сестра певицы Наталья разместила в Instagram видео, которое удивило фолловеров.
Подписчики отметили, что сходство просто стопроцентное.
На видео Наталья позирует в блестящем мини-платье. На голове у девушки пышные кудри. В столь дерзком образе и макияже она невероятно похожа на старшую сестру.
Журналисты сообщили, что Наталья Фриске исполнила в караоке хит Жанны "А на море белый песок".
Как сообщают СМИ для Натальи подменять сестру на выступлениях не в новинку. Раньше она часто подменяла ее на концертах. Когда Жанна ушла из "Блестящих" Наталья примерно три месяца выступала солисткой группы вместо нее.
Недавно Наталья Фриске сделала публикацию, в которой призналась, что очень скучает по сестре.