Невероятное сходство! Сестра Жанны Фриске спела хит покойной родственницы

Напомним, что исполнительница Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году после тяжелой болезни. Младшая сестра певицы Наталья разместила в Instagram видео, которое удивило фолловеров.

Подписчики отметили, что сходство просто стопроцентное.

На видео Наталья позирует в блестящем мини-платье. На голове у девушки пышные кудри. В столь дерзком образе и макияже она невероятно похожа на старшую сестру.

Журналисты сообщили, что Наталья Фриске исполнила в караоке хит Жанны "А на море белый песок".

Как сообщают СМИ для Натальи подменять сестру на выступлениях не в новинку. Раньше она часто подменяла ее на концертах. Когда Жанна ушла из "Блестящих" Наталья примерно три месяца выступала солисткой группы вместо нее.