У здания ФСБ на Лубянке стреляли. Путин не прервал концерт ко Дню работника госбезопасности

Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн.



Одному попали в спину



pic.twitter.com/Ak5ceHOzWO — #MDK (@mudakoff) 19 декабря 2019 г.

Официальное сообщение Центра общественных связей ФСБ агентству "Москва", которое позднее было удалено : стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека , двое были убиты в перестрелке с охраной, один продолжил стрельбу на улице;

, двое были убиты в перестрелке с охраной, один продолжил стрельбу на улице; в результате стрельбы был убит сотрудник ДПС, дежуривший у здания приемной;

преступник забаррикадировался в одном из домов на Большой Лубянке и спустя час был убит;

спецслужба рассматривает случившееся как теракт. Официальное сообщение Центра общественных связей ФСБ "Интерфаксу": "Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один".

Таким образом, в разных источниках прозвучало разное число как нападавших, так и погибших - изначально официально сообщалось о троих нападавших, по последующим данным - он все же был один.

По состоянию на 20.00, официально подтверждена гибель одного сотрудника ФСБ и одного преступника, пишет "Медуза".

По данным Минздрава России, ранения получили пять человек.

По первоначальным сведениям СМИ прозвучало, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Стрельба началась в приемной спецслужбы, после чего нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.

Данные о погибших поступали разные. Телеграм-канал "112" сообщал о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash - об одном убитом сотруднике ГИБДД. По версии "112", преступников было трое, двое из них погибли.

"Эхо Москвы" сообщало, что ​силовики оцепили место происшествия: "улицы в районе Лубянки перекрыты, людей эвакуируют и высаживают из общественного транспорта". "Московский комсомолец" добавлял, что сотрудникам офисов на Лубянке запретили выходить из здания.

"Медуза" отметила, что президент России Владимир Путин на момент стрельбы находился на концерте в честь Дня работника органов безопасности России, который отмечается 20 декабря.

Глава ФСБ РФ Александр Бортников (слева), президент РФ Владимир Путин (в центре), руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности ФОТО: AP/Scanpix

Агентство Reuters предположило, что преступники, вероятно, планировали нападение так, чтобы оно совпало с выступлением Путина, посвященном Дню работника органов безопасности.

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Кадры с места происшествия из социальных сетей:

"Стой! Стой, я сказал!"



Очень страшное видео с моментом стрельбы из центра Москвы. pic.twitter.com/5lzCrPvULn — LIFE.ru (@lifenews_ru) 19 декабря 2019 г.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.