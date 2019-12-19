У здания ФСБ на Лубянке стреляли. Путин не прервал концерт ко Дню работника госбезопасности
В четверг вечером, 19 декабря, в центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба, есть погибшие. Президент России Владимир Путин на момент стрельбы находился на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности. Концерт прерван не был.
Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн.— #MDK (@mudakoff) 19 декабря 2019 г.
Одному попали в спину
pic.twitter.com/Ak5ceHOzWO
Официальное сообщение Центра общественных связей ФСБ агентству "Москва", которое позднее было удалено:
- стрельбу в приемной ФСБ открыли три человека, двое были убиты в перестрелке с охраной, один продолжил стрельбу на улице;
- в результате стрельбы был убит сотрудник ДПС, дежуривший у здания приемной;
- преступник забаррикадировался в одном из домов на Большой Лубянке и спустя час был убит;
- спецслужба рассматривает случившееся как теракт.
Официальное сообщение Центра общественных связей ФСБ "Интерфаксу":
- "Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один".
Таким образом, в разных источниках прозвучало разное число как нападавших, так и погибших - изначально официально сообщалось о троих нападавших, по последующим данным - он все же был один.
По состоянию на 20.00, официально подтверждена гибель одного сотрудника ФСБ и одного преступника, пишет "Медуза".
По данным Минздрава России, ранения получили пять человек.
По первоначальным сведениям СМИ прозвучало, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Стрельба началась в приемной спецслужбы, после чего нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.
Данные о погибших поступали разные. Телеграм-канал "112" сообщал о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash - об одном убитом сотруднике ГИБДД. По версии "112", преступников было трое, двое из них погибли.
"Эхо Москвы" сообщало, что силовики оцепили место происшествия: "улицы в районе Лубянки перекрыты, людей эвакуируют и высаживают из общественного транспорта". "Московский комсомолец" добавлял, что сотрудникам офисов на Лубянке запретили выходить из здания.
"Медуза" отметила, что президент России Владимир Путин на момент стрельбы находился на концерте в честь Дня работника органов безопасности России, который отмечается 20 декабря.
Агентство Reuters предположило, что преступники, вероятно, планировали нападение так, чтобы оно совпало с выступлением Путина, посвященном Дню работника органов безопасности.
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Кадры с места происшествия из социальных сетей:
"Стой! Стой, я сказал!"— LIFE.ru (@lifenews_ru) 19 декабря 2019 г.
Очень страшное видео с моментом стрельбы из центра Москвы. pic.twitter.com/5lzCrPvULn
В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977— Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.
Видео очевидца / inst: fishy_god pic.twitter.com/D9IcSDat6P— Новая Газета (@novaya_gazeta) 19 декабря 2019 г.
Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf— baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.