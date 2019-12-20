Пт, 20.12.2019
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  • "Там были все": Модель про эскорт-скандал, в котором она оказалась вместе с Серябкиной

"Там были все": Модель про эскорт-скандал, в котором она оказалась вместе с Серябкиной

Вики Одинцова

ФОТО: https://www.instagram.com/viki_odintcova/

Российская модель и бывшая подруга Егора Крида Виктория Одинцова стала героиней YouTube-шоу Карена Адамяна "Макарена". Девушка рассказала ведущему, откуда появились слухи о том, что она эскортница. 

Напомним, в 2019 году модель стала героиней шоу Ксении Собчак, где речь пошла о российских Instagram-блогерах. Гостями студии, помимо Одинцовой, стали Снежана Георгиева, Виктория Шелягова, Наталья Якимчик, Дарья Коновалова и Виктория Короткова.

Виктория призналась, что она не пожалела, что попала на эту программу. Девушка отметила, что выпуск вышел "хайповым". 

"Мы разговаривали на разных языках... У нас получилось абсолютное недопонимание", - объяснила Одинцова. 

Виктория рассказала, что слухи о том, что она эскортница появились после некой телепрограммы, в которой разоблачали некую девушку. В этой передаче показали какой-то список имен в телефоне. Это были имена знаменитых в России девушек. Фамилия Одинцова там была первой в списке. Было также указано, что модель берет 100 тысяч долларов за ночь. 

"Там были все, кто сейчас популярен в городе Москва", - отметила Виктория, назвав имена Бузовой и Серябкиной. 

Это подхватили другие СМИ и создали множество публикаций. 

Девушка попыталась добиться правды. Она даже общалась с юристами по этому поводу, но ей объяснили, что она потратит больше времени и денег - канал все равно не сделает опровержение и не извинится. 

Виктория подчеркнула, что она вообще не думает об эскортницах. Для нее данный вид заработка неприемлем. 

Одинцова призналась, что ей до сих пор приходят сообщения с неизвестных номеров, в которых якобы помощницы влиятельных людей пытаются договориться о встрече в ресторане. 

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