"Там были все": Модель про эскорт-скандал, в котором она оказалась вместе с Серябкиной

Напомним, в 2019 году модель стала героиней шоу Ксении Собчак, где речь пошла о российских Instagram-блогерах. Гостями студии, помимо Одинцовой, стали Снежана Георгиева, Виктория Шелягова, Наталья Якимчик, Дарья Коновалова и Виктория Короткова.

Виктория призналась, что она не пожалела, что попала на эту программу. Девушка отметила, что выпуск вышел "хайповым".

"Мы разговаривали на разных языках... У нас получилось абсолютное недопонимание", - объяснила Одинцова.

Виктория рассказала, что слухи о том, что она эскортница появились после некой телепрограммы, в которой разоблачали некую девушку. В этой передаче показали какой-то список имен в телефоне. Это были имена знаменитых в России девушек. Фамилия Одинцова там была первой в списке. Было также указано, что модель берет 100 тысяч долларов за ночь.

"Там были все, кто сейчас популярен в городе Москва", - отметила Виктория, назвав имена Бузовой и Серябкиной.

Это подхватили другие СМИ и создали множество публикаций.

Девушка попыталась добиться правды. Она даже общалась с юристами по этому поводу, но ей объяснили, что она потратит больше времени и денег - канал все равно не сделает опровержение и не извинится.

Виктория подчеркнула, что она вообще не думает об эскортницах. Для нее данный вид заработка неприемлем.