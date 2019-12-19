"Я даже со сгоревшими руками проголосую против этой думы": Кайминьш помог коалиции

Как сообщалось, в четверг, 19 декабря, на повестке заседания Сейма было несколько важных вопросов, среди них и поправки к закону, подразумевающие, что Рижскую думу можно будет избрать на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.

Это законопроект в Сейме вызвал острые дебаты, так как был включен в повестку заседания, несмотря на то, что ответственная комиссия его продвижение не одобрила.

Принимая во внимание, что в работе пленарного заседания Сейма участвовал и Кайминьш, у которого все еще открыт больничный лист, с перевесом в два голоса коалиции удалось включить этот вопрос в повестку, не на шутку рассердив оппозицию.

Не принадлежащий ни к одной фракции депутат Алдис Гобземс отметил, что работа комиссии грубо игнорируется и "в заседании Сейма участвует как бы больной депутат".

Сам Кайминьш сказал, что "эту думу [Рижскую думу] надо распустить.

Я даже со сгоревшими руками приеду и проголосую против этой думы. Носом нажму кнопку для голосования, если понадобится".