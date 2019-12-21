Из-за Facebook мы разучились общаться? Дети тупеют? Что с нами сделали соцсети?

Для одних социальные сети - это главный инструмент общения, для других - вселенское зло современности. Особенно, если эти другие - обеспокоенные родители подростков. Лайки, репосты, погоня за популярностью - об этих и многих других актуальных проблемах в программе на YouTube-канале "А поговорить" рассказал Андрей Коняев.