Сб, 21.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
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  • Из-за Facebook мы разучились общаться? Дети тупеют? Что с нами сделали соцсети?

Из-за Facebook мы разучились общаться? Дети тупеют? Что с нами сделали соцсети?

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Социальные сети – зло?

ФОТО: Flickr/Adeliiinka

Для одних социальные сети - это главный инструмент общения, для других - вселенское зло современности. Особенно, если эти другие - обеспокоенные родители подростков. Лайки, репосты, погоня за популярностью - об этих и многих других актуальных проблемах в программе на YouTube-канале "А поговорить" рассказал Андрей Коняев.

Андрей Коняев – кандидат физико-математических наук, преподаватель мехмата в МГУ, научный журналист, основатель интернет-сообществ "Лентач" и "Образовач".

Андрей Коняев

ФОТО: Скриншот с видео

"Социальная сеть, как явление, была всегда – я и мои знакомые, и знакомые знакомых. В мое время, например, были переписки на партах - тоже социальная сеть, кстати. Сложная и медленная. А когда появился интернет, эту штуку стало возможно формализовать.

Социальные сети будут всегда, потому что люди всегда будут дружить. Просто появятся новые инструменты", рассказывает ученый о предпосылках социальных сетей и их будущем.   

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Социальные сети – зло?

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