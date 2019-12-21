Из-за Facebook мы разучились общаться? Дети тупеют? Что с нами сделали соцсети?

Для одних социальные сети - это главный инструмент общения, для других - вселенское зло современности. Особенно, если эти другие - обеспокоенные родители подростков. Лайки, репосты, погоня за популярностью - об этих и многих других актуальных проблемах в программе на YouTube-канале "А поговорить" рассказал Андрей Коняев.
Андрей Коняев – кандидат физико-математических наук, преподаватель мехмата в МГУ, научный журналист, основатель интернет-сообществ "Лентач" и "Образовач".
"Социальная сеть, как явление, была всегда – я и мои знакомые, и знакомые знакомых. В мое время, например, были переписки на партах - тоже социальная сеть, кстати. Сложная и медленная. А когда появился интернет, эту штуку стало возможно формализовать.
Социальные сети будут всегда, потому что люди всегда будут дружить. Просто появятся новые инструменты", рассказывает ученый о предпосылках социальных сетей и их будущем.