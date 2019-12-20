СМИ: Молодая супруга Петросяна готовится стать матерью

СМИ утверждают, что свадьба прошла тайно. Теперь журналисты пытаются разглядеть кольцо на пальце девушки. Свидетели утверждают, что украшение может стоить около 3,6 тысяч евро.

"Он очень счастлив с Таней. Безусловно, шумиха вокруг свадьбы им не нравится. Они люди скромные. Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену — ну и хорошо. Дай Бог семье счастья! Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально", - цитируют Терикова журналисты.