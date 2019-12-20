СМИ: Молодая супруга Петросяна готовится стать матерью

Советский и российский юморист Евгений Петросян не просто женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, но и готовится стать отцом. Об этом сообщает издание StarHit.ru со ссылкой на друзей артиста.
СМИ утверждают, что свадьба прошла тайно. Теперь журналисты пытаются разглядеть кольцо на пальце девушки. Свидетели утверждают, что украшение может стоить около 3,6 тысяч евро.
Близкие Петросяна отмечают, что молодая супруга не собирается менять фамилию. Но теперь появились слухи, что девушка ждет ребенка.
Причиной для подозрения стало то, что Татьяна подписалась на многие Instagram-сообщества, которые посвящены беременности, детям и вопросам материнства.
Как рассказал СМИ писатель-сатирик Георгий Териков Петросян лично заверил его, что теперь вновь женат.
"Он очень счастлив с Таней. Безусловно, шумиха вокруг свадьбы им не нравится. Они люди скромные. Я за Женю очень рад. Встретил он новую жену — ну и хорошо. Дай Бог семье счастья! Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально", - цитируют Терикова журналисты.